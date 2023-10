Quadrotti di zucca in friggitrice ad aria

Abbiamo sperimentato diverse volte la preparazione della zucca in friggitrice ad aria, ed oggi vi proponiamo uno spuntino appetitoso perfetto per l’aperitivo o l’antipasto. Potete servire questi cubetti di zucca ricchi di vitamina A e C anche con degli stecchini da antipasto o fingerfood.

Ora non resta che realizzarli. Vi assicuriamo che sono buonissimi.

Ingredienti per i quadrotti di zucca (4 persone)

Zucca butternut 500 g

Olio evo

Aglio tritato finemente

prezzemolo tritato q.b

rosmarino tritato q.b

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Procedimento

Prendete la zucca, tagliatela a metà ed eliminate semi e filamenti. Sbucciatela e tagliatela a cubetti da 1,5 centimetri.

Prendete una ciotola e versate: olio miscelato con aglio tritato, pepe nero macinato, sale fino, rismarino e prezzemolo tritato.. Emulsionate il tutto con una forchetta.

Condite la zucca tagliata a cubetti con questa emulsione, mescolate bene e poi versate il tutto nel cestello della friggitrice ad aria.

La cottura

Cuocete a 200 gradi per 25 minuti, girate ogni cinque minuti e aggiungete un pò di emulsione.

I cubetti di zucca devono venire belli morbidi e dorati, non servite troppo caldi o troppo freddi, attendete una temperatura mite.

Questo piatto può essere un contorno, un antipasto, un pranzo leggero da portare via, uno snack da aperitivo. Il piatto ha un apporto calorico minimo, i cubetti li potete speziare come volete e servire anche con senape leggera o salsa di yogurt.

Consigli

Se volete dei quadrotti agrodolce aggiungete all’emissione un pò di aceto e 1 cucchiaino di zucchero di canna.

