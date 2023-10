Raid israeliano colpisce la Chiesa di San Porfirio: 17 morti. Patriarca ortodosso di Gerusalemme: “Crimine di guerra”

L’ennesima tragedia di una guerra di cui per il momento non si vede la fine e che conta 3785 morti palestinesi e 1400 morti israeliani. Questa volta un attacco aereo ha coinvolto un sito religioso considerato il cuore del cristianesimo greco-ortodosso di Gaza, situato in un’area peraltro che in precedenza non era stata colpita dai continui bombardamenti. A essere stata presa di mira da un raid notturno dell’aviazione israeliana è stata la Chiesa di San Porfirio di Gaza City, cuore del culto greco-ortodosso della Striscia e complesso artistico che nell’ultimo periodo era diventato un rifugio per centinaia di persone ancora residenti nel nord dell’enclave palestinese.

Secondo il ministero degli interni palestinese, riporta Al Jazeera, un attacco aereo israeliano “ha ucciso e ferito un gran numero di sfollati che si era rifugiati nel complesso ecclesiastico”. Altre fonti riportano che sono circa diciassette le vittime finora accertate, mentre numerose persone sono ancora bloccate sotto le macerie. L’agenzia di stampa francese AFP ha riportato che il raid aereo notturno sembrava mirato a un obiettivo vicino al luogo di culto, dal XII secolo punto di riferimento per i cristiani ortodossi residenti nella Striscia.

Da parte israeliana è arrivata subito la dichiarazione dell’esercito, secondo il quale l’attacco sarebbe stato giustificato dal fatto che Hamas “detiene intenzionalmente le sue risorse all’interno di strutture non militari” e usa “i palestinesi come scudi umani”

Il patriarcato greco-ortodosso di Gerusalemme, tramite un comunicato pubblicato stamani, ha espresso la più forte condanna all’attacco israeliano dicendo che “prendere di mira le chiese e le loro istituzioni costituisce un crimine di guerra”.