Regali originali e romantici: guidare una supercar con Liveinup

Fare un regalo al proprio partner che sia in grado di suscitare autentico stupore non è sempre semplice: le ricorrenze da celebrare sono numerose e può capitare che ci si trovi a corto di idee.

Una soluzione sempre più gettonata risulta, proprio per questo motivo, quella di regalare voucher che permettano di far vivere alla propria dolce metà esperienze originali ed indimenticabili.

Molto apprezzate dalle coppie risultano le numerose proposte di Liveinup, che si dimostra da sempre perfettamente consapevole delle necessità degli innamorati. Attualmente, uno dei pacchetti più richiesti risulta essere quello che regala l’accesso ad un circuito per guidare una supercar. Un’esperienza adrenalinica, in grado di soddisfare pienamente tutti gli amanti dei motori e della velocità.

Guidare una supercar: i servizi di Liveinup

Regalare una guida in pista su supercar con Liveinup significa innanzitutto poter scegliere tra numerose esperienze differenti. Sul sito, infatti, è possibile scegliere in base al tipo di circuito, alla macchina che più si preferisce e anche alla fascia di prezzo che meglio incontra le proprie disponibilità.

Si può decidere di optare per dei voucher specifici per la propria regione, oppure per pacchetti che includano circuiti presenti su tutto il territorio italiano, in modo da lasciare al partner la possibilità di scelta.

Quest’ultima soluzione si rivela particolarmente apprezzata nel caso in cui si voglia coniugare all’esperienza in pista, un piccolo soggiorno romantico nella località di destinazione selezionata.

In ogni caso, è bene ricordare che per tutte le esperienze acquistate su Liveinup è disponibile il cambio gratuito. Si potrà quindi scegliere il voucher senza troppe indecisioni: nel caso in cui il destinatario del regalo preferisse guidare una macchina differente, oppure vivere l’esperienza su un circuito diverso basterà chiedere il cambio senza costi aggiuntivi. Tutti i pacchetti hanno inoltre una validità di 12 mesi.

Le migliori supercar per girare in pista

Nella scelta dell’esperienza da acquistare non conta solo il circuito, ma anche il modello di auto che si potrà guidare in pista. Su Liveinup sono attualmente disponibili tutte le migliori supercar del momento e tra queste le più richieste sono la Ferrari 458, la Ferrari 488, la Ferrari 430, la Lamborghini Gallardo, la Lamborghini Huracan e la Subaru Impreza. Altre esperienze di guida offerte da Liveinup sono il giro in pista su Tesla Model S Performance e quello con la formula Bmw.

In alternativa, si potrebbe decidere di regalare il pacchetto Taxi Drift, in cui non è prevista la possibilità di guidare direttamente: il partner in questo caso vivrà il momento adrenalinico da copilota, affiancando un professionista che metterà tutta la sua esperienza sul circuito.

Una proposta particolare, attualmente disponibile in Lombardia, è rappresentata dalla possibilità di guidare una Tesla a domicilio. L’esperienza prevede una guida di 45 minuti nella propria città di residenza. Optando per questa soluzione, si potrà far giungere la supercar direttamente presso l’abitazione del proprio partner, per un effetto sorpresa sicuramente incredibile.

Per ciascuna di queste esperienze è possibile scegliere anche il numero di giri in pista da regalare, per una possibilità di personalizzazione assoluta.

Infine, Liveinup mette sempre a disposizione un momento iniziale di formazione, in cui degli esperti forniscono consigli per guidare al meglio la vettura, in modo da ottenere prestazioni elevate durante i giri in pista ma al tempo stesso in tutto e per tutto sicure.