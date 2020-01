Risultati Serie A: la 20esima giornata ha regalato tantissimi gol

La prima giornata del girone di ritorno ha mostrato la grinta di ogni singolo club, pronto a lottare sul campo pur di strappare almeno un punto. Per questo i risultati Serie A di questa 20esima giornata evidenziano i pareggi di Cagliari e Inter, e le sconfitte di Atalanta e Napoli. Bene Juventus, Lazio e Roma che vincono e continuano il percorso al meglio. Positiva la gara anche dei rossoneri che vincono, all’ultimo minuto, contro un Udinese che ha concesso pochissimo.

Risultati Serie A: ecco gli incontri di Sabato

Il weekend di Serie A si è aperto Sabato 18 Gennaio, in cui si sono disputate ben tre partite. La prima di queste è stata Lazio-Sampdoria che, dopo nemmeno un tempo, sembrava già chiusa. I biancocelesti hanno travolto gli avversari per 5-1 con Felipe Caicedo, tripletta di Ciro Immobile e sigillo di Bastos. La rete della Samp a partita già decisa, serve soltanto per l’orgoglio. Karol Linetty sigla infatti l’unico gol della sua squadra.

La seconda sfida della giornata è quella tra Sassuolo-Torino, finita 2-1. Nonostante il vantaggio degli ospiti, gli emiliani sono riusciti a reagire e a conquistare una vittoria importantissima. All’autorete di Manuel Locatelli seguono il gol di Jeremie Boga e poi quello di Domenico Berardi.

L’anticipo serale è il match di Napoli-Fiorentina. Gli azzurri ancora in crisi e, sebbene ci fosse stata una piccola ripresa, confermano il loro periodo negativo accumulando un’altra sconfitta, merito anche del club Viola. La partita finisce 0-2 con le reti di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic.

Risultati della Domenica

Visti i primi tre anticipi, ci si sposta nel pieno della 20esima giornata con i risultati delle partite di Domenica 19 Gennaio. Si sono infatti giocati ben 6 match in questa giornata, spalmati tra pomeriggio e sera.

Il primo di questi è il lunch match delle ore 12:30 tra Milan-Udinese che ha regalato gol, cuore e tantissima grinta. Il vantaggio degli ospiti, dopo pochi minuti, di Stryger Larsen aveva messo subito le cose in salita per i rossoneri. Nella ripresa, però, si assiste ad una “seconda partita”, con il Milan che attacca e schiaccia l’Udinese che non rinuncia a ripartire. Entrato nella ripresa per dare una scossa, Ante Rebic risponde presente con la rete del pareggio. Ci pensa poi Theo Hernandez, con una rete pazzesca, a mettere la freccia. I minuti finali vedono il pareggio di Kevin Lasagna e il sigillo, a 30 secondi dal fischio, di nuovo di Ante Rebic che fa così esultare i tifosi di casa, conquistando la vittoria per 3-2.

Alle ore 15:00 ci sono ben 3 sfide, tutte e 3 finiscono in parità. Si tratta di Brescia-Cagliari, conclusa 2-2 con doppietta rispettivamente di Ernesto Torregrossa per i bresciani e di Joao Pedro per i sardi. A terminare 1-1 sono invece le altre 2 gare, quella tra Bologna-Hellas Verona (influenzata sicuramente dall’espulsione) con le reti di Mattia Bani (che uscirà per doppia ammonizione) e dell’esordiente (in maglia veneta) Fabio Borini. Amarezza per Lecce-Inter, terminata anch’essa 1-1. In rete nella ripresa Alessandro Bastoni appena entrato e a pareggiarla Marco Mancosu. Altro punto strappato da Liverani ad una big.

Scendono poi in campo alle ore 18:00 Genoa-Roma. Le tante lacune difensive, e i grossolani errori, della squadra di casa si vedono ancora una volta e i giallorossi segnano facilmente vincendo la partita 1-3. Prima Cengiz Under, successivamente autorete di Davide Biraschi. Prova a riaprila Goran Pandev ma la chiude, definitivamente, Edin Dzeko.

Infine c’è il posticipo serale di Serie A 2019/2020, quello delle ore 20:45 tra Juventus-Parma. Bianconeri con un gioco macchinoso e a tratti lento. I ducali cercano di rimanere sempre in partita e ci riescono, tanto da mettere in difficoltà i padroni di casa. Infatti alla doppietta di Cristiano Ronaldo risponde Andreas Cornelius. Gli uomini di Sarri riescono ugualmente a vincere 2-1, portandosi a +4 dall’Inter.

Il posticipo del Lunedì

Questa lunga e intensa giornata di campionato si conclude con Atalanta-Spal, giocata Lunedì 20 Gennaio alle ore 20:45. Si tratta di un Monday night particolare, con due squadre completamente diverse, sia dal punto di vista fisico che mentale. La Dea vanta infatti il miglior attacco (49 reti prima di questa partita), mentre la Spal ne ha messi a segno appena 12 (meno di uno a partita).

Nonostante la stanchezza delle ultime gare, e qualche assenza importante, i padroni di casa partono bene e trovano la rete del vantaggio con Josip Ilicic. Gli ospiti non rinunciano a giocare e, bisognosi di fare punti, ci mettono concentrazione e tecnica, avvicinandosi pericolosamente al pareggio. Nel secondo tempo le cose cambiano. Andrea Petagna, ex atalantino, riesce a siglare il gol del pareggio dopo un’ottima azione di squadra e si conferma bestia nera (5 gol in 4 partite da avversario). Gli uomini di Gasperini sembrano accusare il colpo e incassano così in 6 minuti anche il secondo gol, quello del vantaggio spallino. A segno Mattia Valoti con una rete di grande spessore. L’Atalanta prova in tutti i modi a rimettere la partita in parità ma gli avversi riescono a sventare ogni minaccia.

Così è il fanalino di coda a portare a casa il risultato vincendo in rimonta 1-2 e dimostrandosi viva in chiave salvezza. Brutto stop per l’Atalanta che dovrà riprendere la strada giusta per non perdere posizioni.