ROCKETEER è un capolavoro e un’icona del fumetto americano e mondiale. La storia e il personaggio creati, scritti e disegnati dal genio di Dave Stevens, uno dei più talentuosi autori del ‘900, continuano a ispirare grandi autori e a generare adattamenti su altri media, com’è accaduto di recente con la serie animata prodotta da Disney e trasmessa dallo scorso novembre in America.

SaldaPress, che fin dalla sua nascita ha avuto nel proprio catalogo il capolavoro di Dave Stevens, continua a scommettere su ROCKETEER e ha appena pubblicato il secondo volume della collezione completa di tutte le avventure di Cliff Secord.



Dopo ROCKETEER – LE ORIGINI è approdato in Italia un altro grande fumetto.

S’intitola ROCKETEER – IL CARICO MALEDETTO (pagg. 136, cartonato, euro 24,90) ed è stato scritto e disegnato da due leggende del fumetto contemporaneo: Mark Waid alla sceneggiatura, Chris Samnee ai disegni. E il risultato è un’avventura eccezionale, che rispetta in pieno lo spirito della creatura di Dave Stevens, proiettandolo in un mare di guai in stile colossal anni ’50, ma con tutta la modernità dei grandi graphic novel del nuovo millennio.

Un enigmatico vascello, proveniente da una località esotica e misteriosa, attracca a Los Angeles trasportando un carico decisamente insolito e letale. Cliff Secord, meglio noto come Rocketeer, si ritrova presto invischiato in quella che potrebbe essere la sua impresa più difficile e dovrà affrontare un pericolo che non minaccia soltanto lui, ma l’intera città di Los Angeles. Un pericolo gigantesco, che sembra provenire dal remotissimo passato, quando gli esseri umani non avevano ancora messo piede sulla Terra.

Un fumetto imperdibile e il secondo tassello di una splendida collezione, che proseguirà a febbraio 2020

con ORRORE A HOLLYWOD di Roger Langridge e J. Bone, a maggio con ROCKETEER VA ALLA GUERRA di Marc Guggenheim, Dave Bullock e J. Bone, e ad agosto ROCKETEER – LE NUOVE AVVENTURE, che raccoglie le storie scritte e disegnate di grandissimi autori del fumetto e della letteratura contemporanea.

ROCKETEER – IL CARICO MALEDETTO è disponibile in libreria, in fumetteria e nello shop online del sito saldapress.com.