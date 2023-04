Russia assume presidenza Consiglio Onu e promette: “Mosca agirà da intermediario onesto”

La Russia agirà come un intermediario onesto durante la sua presidenza al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e i tentativi di provocarla sono destinati a fallire. Lo ha detto sabato il primo vice rappresentante permanente alle Nazioni Unite Dmitry Polyansky sul suo canale Telegram.

La Russia ha assunto la presidenza del Consiglio di sicurezza il 1° aprile attirando le polemiche di numerosi paesi tra i quali l’Ucraina.

Polyansky ha osservato che “il diritto internazionale e le regole procedurali, sviluppate nel corso dei decenni, sono effettivamente in vigore nelle Nazioni Unite. I paesi Occidentali, continua il vice rappresentante permanente russo, sono intenti a sostituire il diritto internazionale con l’ordine basato sulle regole.

“Come presidente del Consiglio la Russia agirà da intermediario onesto, proprio come abbiamo fatto nel febbraio 2022, quando la nostra presidenza ha coinciso con l’inizio dell’operazione speciale“, ha sottolineato il funzionario. “Qualsiasi tentativo di provocarci è destinato a fallire in anticipo. A differenza dei nostri ex partner occidentali, giochiamo lealmente sull’arena internazionale e non promuoviamo doppi standard“.

Una volta appresa la notizia riferita all’inizio della presidenza russa presso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, il ministro degli esteri Dmytro Kuleba ha reagito dicendo che si tratta di uno “schiaffo in faccia alla comunità internazionale“