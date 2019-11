Sbrinare il parabrezza dell’auto in tre secondi. Il trucco

Un trucco per sbrinare il parabrezza dell’auto in pochi secondi. Questa é la geniale idea di un ragazzo, che con un sacchetto di plastica pieno di acqua calda ha ideato un metodo infallibile per sbrinare il vetro dell’auto.

Un trucco semplice e veloce per sbrinare il parabrezza dell’auto

Un semplice trucco che in pochi secondi riesce ad eliminare il ghiaccio dal vetro senza causare nessun danno dell’autovettura. Il video é divenuto virale. L’uomo ha detto “Sapevo che sarebbe stato utile a molti, in questo periodo spesso facciamo fatica a sbrinare il vetro della macchina in fretta”.

Proviamo anche noi questo metodo.