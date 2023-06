Scooter in città: quali sono i vantaggi?

Vi siete mai chiesti i vantaggi degli scooter in città? Lo scooter è un mezzo di trasporto amatissimo, in quanto pratico, economico e piuttosto facile da gestire. Naturalmente, ha dei costi di gestione, come manutenzione e assicurazione. Con un po’ di attenzione, però, è anche possibile risparmiare, grazie alla possibilità di consultare i prezzi delle assicurazioni scooter 50.

L’economicità degli scooter al primo posto

Uno dei principali vantaggi di avere uno scooter in città riguarda i risparmi economici che possono essere ottenuti rispetto ad altri mezzi di trasporto. C’è anche da dire che sul mercato dell’usato si trovano davvero modelli per meno di 1000 euro. Per i modelli nuovi invece, i prezzi tendono ad oscillare e possono arrivare fino a 6000 euro per i marchi più blasonati.

I consumi di uno scooter

Gli scooter sono noti per la loro efficienza nei consumi di carburante. Grazie ai motori più piccoli e alle trasmissioni automatiche, possono percorrere più chilometri con un litro di carburante rispetto alle motociclette e alle automobili. Naturalmente, l’ottimizzazione dei costi del carburante è una diretta conseguenza, soprattutto nel lungo periodo.

Manutenzione e assicurazione degli scooter

La manutenzione di uno scooter è generalmente meno costosa, soprattutto se comparata a un mezzo come l’auto. I componenti e il motore di uno scooter sono meno complessi, e di solito le riparazioni e la manutenzione di routine sono più economiche e più facili da effettuare. Ma i vantaggi non finiscono qui, in quanto anche l’assicurazione è abbastanza economica. Per chi non vuole dunque spendere molto, è davvero una soluzione da valutare.

Il sistema di guida e la praticità dello scooter

Gli scooter offrono una serie di vantaggi pratici che li rendono ideali per gli spostamenti in città. Sono, infatti, estremamente maneggevoli e facili da guidare, grazie alle ruote di diametro più modesto e al telaio leggero. Ci possiamo dunque muovere agilmente nel traffico cittadino.

Da sottolineare anche il ridotto ingombro degli scooter, che consente di parcheggiare facilmente in città, anche nelle aree più congestionate. Trovare un posto per parcheggiare uno scooter non è così difficile come avviene per l’auto. Naturalmente, in questo modo riduciamo lo stress: quante volte ci siamo persi per cercare parcheggio e quanto tempo abbiamo perso? Tanto, forse troppo.

Quando usarli?

In virtù di questo aspetto, possono essere utilizzati sia per gli spostamenti quotidiani che per il tempo libero. Sono ideali per recarsi al lavoro o a scuola, o ancora per sbrigare le faccende quotidiane.

Versatilità

Gli scooter, poi, sono mezzi di trasporto estremamente versatili, in grado di adattarsi a una varietà di situazioni e di soddisfare le esigenze di diversi tipi di guidatori. Senza considerare che, alla fine, stiamo parlando di veicoli accessibili a persone di tutte le età e abilità di guida.

Comfort

Menzioniamo anche la comodità e il comfort. Possiamo sfruttarli senza problemi per esigenze quotidiane e brevi distanze, la sella è solitamente ampia e confortevole, e la posizione di guida è abbastanza comoda e rilassata. Dal punto di vista dello spazio a disposizione, naturalmente lo scooter non è paragonabile all’auto, ma sotto la sella è possibile riporre alcuni oggetti personali, tra cui una piccola borsa della spesa, zaino per la scuola o il proprio abbigliamento, come la giacca.