Mentre prosegue l’ATTICA TOUR in giro per l’Italia SERGIO BONELLI EDITORE presenta ATTICA 02 di GIACOMO KEISON BEVILACQUA . In arrivo nelle fumetterie italiane dal 12 dicembre

Arriverà in esclusiva nelle fumetterie italiane dal 12 dicembre il secondo volume di ATTICA di GIACOMO KEISON BEVILACQUA, che ci guida in quella che è considerata la città più bella e moderna del XXI secolo, circondata da un muro eretto sopra inganni, massacri e bugie.

Quello che si sente leggendo questa storia è l’urlo rabbioso di Cinque ragazzi che fanno di tutto pur di abbattere quel muro…

Intanto procede l’Attica Tour in giro per l’Italia che presenta la serie di Bevilacqua e che vedrà tra i suoi prossimi appuntamenti:

Venerdì 29 novembre: Bevilacqua sarà ospite del Bonelli Point di via Marghera 28 a Milano (all’interno del Mondadori Megastore) a partire dalle ore 17:00. L’autore sarà disponibile per firme e dediche per chi acquisterà il primo volume di Attica. Sarà possibile prenotarsi a partire dalle ore 14:00 per avere anche un disegno.

Sabato 30 novembre: Bevilacqua sarà ospite della fumetteria Comix Revolution di Bergamo (in galleria Cosimo Fanzago 19) dalle ore 16:00. È consigliato arrivare in negozio intorno alle 14:00 per permettere un’organizzazione più fluida dell’evento. Anche qui, l’autore sarà disponibile per firme e dediche per chi acquisterà l’albo.

L’hashtag ufficiale dedicato alla serie è #AtticaLibera.

Ogni mese Bevilacqua posterà sul suo profilo Instagram l’immagine di uno dei protagonisti del fumetto e lancerà una sfida rivolta a tutte le persone che amano disegnare.

Ridisegnando il personaggio con il proprio stile, taggando Bevilacqua (@Keison22) nel disegno e inserendo nel testo l’hashtag #AtticaChallenge la vostra illustrazione potrebbe finire pubblicata tra le pagine di uno dei prossimi volumi di Attica.

Giacomo Keison Bevilacqua

ha raggiunto un grande successo come fumettista nel 2008 con il personaggio A Panda Piace (apandapiace.com) pubblicato in Italia, Francia e Belgio e diventato anche un cortometraggio animato di dieci puntate trasmesso da La7.

Per cinque anni consecutivi ha pubblicato le vignette di Panda sul diario della Gazzenda, per poi passare su Smemoranda. Nel 2012, per l’Editoriale Aurea, ha creato la miniserie da edicola “Metamorphosis”, trasformata poi in un Omnibus per librerie e fumetterie da Panini Comics.

Sempre per Panini Comics, ha all’attivo tre libri di A Panda Piace e la miniserie di otto numeri “A Panda Piace l’avventura”, trasformata di recente in un volume unico dal titolo “Ansia la mia migliore amica”.

Per la Sergio Bonelli Editore, ha lavorato su Dylan Dog e ha scritto la graphic novel “Lavennder”, apparsa prima nella collana “Le Storie” e poi in grande formato per le fumetterie e le librerie.