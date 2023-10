Le elezioni politiche in Slovacchia dovrebbero avere come vincitore il leader del partito ‘Direzione-Socialdemocrazia’ Robert Fico. I voti finora conteggiati dopo lo spoglio di oltre il 99,98% delle schede elettorali vedono il partito ‘Smer-SD’ in vantaggio sul partito liberale ‘Slovacchia Progressista’ e sul partito ‘Hlas’, una formazione politica fondata nel 2020 da membri dello stesso ‘Smer’ e guidata dall’ex presidente slovacco Peter Pellegrini.

Fico si è detto disponibile a collaborare con gli altri partiti per formare quanto prima un governo di coalizione. Lo stesso Pellegrini in precedenza aveva affermato che il suo partito sarebbe stato disponibile a collaborare con ‘SmerSD’ per formare un nuovo governo. Secondo diversi analisti slovacchi, il nuovo governo dovrebbe essere formato da una coalizione guidata da ‘Smer-SD’ e supportata da ‘Hlas’ e il Partito nazionale slovacco (SNS).

Robert Fico ha già ricoperto il ruolo di primo ministro slovacco in due mandati: dal 2006 al 2010 e dal 2012 al 2018. Nato a Bratislava 59 anni fa e formatosi politicamente nel partito Comunista di Cecoslovacchia due anni prima del suo discioglimento, Fico è diventato progressivamente molto popolare in patria, soprattutto in seguito alla fondazione del partito ‘Direzione-Socialdemocrazia’.

Per quanto riguarda la politica estera, qualora dovesse riuscire a formare un governo, porterebbe Bratislava a posizioni più oltranziste nei confronti dell’Ucraina e avvicinerebbe di molto il suo paese a Mosca. Non a caso il leader socialdemocratico ha basato la propria campagna elettorale sui problemi economici che il Paese sta vivendo a causa delle sanzioni imposte da Stati Uniti e alleati contro la Russia. Sul social X ha ricevuto commenti di apprezzamento da parte del premier ungherese e leader di Fidesz Viktor Orbàn. “È sempre bello lavorare assieme a un patriota”, ha detto Orbàn in un post pubblicato stamane.

La posizione più netta di Fico riguarda tuttavia gli aiuti militari destinati all’Ucraina che, secondo lui e altri analisti militari, si stanno rivelando deleteri in quanto hanno lasciato l’esercito slovacco senza scorte di armi e munizioni. È molto probabile che con lui al governo la Slovacchia segua le posizioni ungheresi e fermi quanto prima il suo supporto militare a Kiev.