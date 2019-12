Quest’anno, sotto l’albero di Natale, Star Comics vi farà trovare un volume unico assolutamente fuori dell’ordinario, vero e proprio capolavoro del fumetto giapponese d’autore: THE BOX MAN. Firmato dal maestro Imiri Sakabashira

Quest’anno, sotto l’albero di Natale, Star Comics vi farà trovare un volume unico assolutamente fuori dell’ordinario, vero e proprio capolavoro del fumetto giapponese d’autore: THE BOX MAN. Firmato dal maestro Imiri Sakabashira – autentico baluardo del gekiga contemporaneo e degno erede del manifesto artistico di maestri come Yoshiharu Tsuge e Yoshihiro Tatsumi – THE BOX MAN andrà ad arricchire la collana Umami, di cui fanno già parte opere del calibro di LA STIRPE DELLA SIRENA delcompianto maestro Satoshi Kon e UZUMAKI – SPIRALE, del maestro dell’horror Junji Ito.

Non perdete questo volume unico, che vi porterà a fare un viaggio surreale e sorprendente: un percorso psichedelico e psicologico che, attraverso una narrazione appassionante e coinvolgente, affronta la parabola della vita dell’uomo.

THE BOX MAN sarà disponibile in fumetteria e store online dal 24 dicembre e in libreria dal 15 gennaio!

Un lisergico e psichedelico viaggio costellato di visioni surreali, fra evoluzioni pop-art e critica sociale, in compagnia di un bizzarro figuro vestito di una calzamaglia rossa e di un uomo intento a trasportare una misteriosa scatola su uno scooter. Una stupefacente e straniante parabola del tempo dell’uomo – dalla giovinezza alla vecchiaia fino alla morte.

Imiri Sakabashira

Nell’ottobre 1989 ottiene la pubblicazione sulla rivista mensile «Garo» grazie a Kujira e altri racconti brevi. Successivamente continua a pubblicare sulle riviste «Garo» (Seirindo) e «Ax» (Seirin Kogeisha).

Tra i suoi albi monografici ricordiamo Nekokappa (Kawade Shobo Shinsha), Ese Kyoto (Trance Pop), Nodo no meiro, The Box Man, Hataraku Kappa, (Seirin Kogeisha) e il libro di illustrazioni Heso-no-o Kaidou (Taco Ché).

UMAMI 10

THE BOX MAN

Imiri Sakabashira

15×21, B, b/n e col., pp. 224, € 15,00

Data di uscita: 24/12/2019 in fumetteria e store online, 15/01/2020 in libreria

Isbn 9788822616128