Sotto l’albero di Topolino arrivano i Calciatori Panini!

Il numero 3344 disponibile in formato MEGAPACK con 8 bustine della nuova collezione Calciatori 2019-2020 e l’Album

Il numero 3344 disponibile in formato MEGAPACK con 8 bustine della nuova collezione Calciatori 2019-2020 e l’Album

Il Natale è alle porte e quale miglior regalo da far trovare sotto l’albero se non il nuovo numero di Topolino, in edicola dalla Vigilia con un allegato speciale che riempirà di gioia grandi e piccoli.

Il numero 3344 sarà infatti disponibile in formato MEGAPACK con 8 bustine contenenti ben 48 figurine Calciatori Panini 2019-2020 e l’Album Ufficiale della collezione. Un buon motivo per iniziare al meglio la raccolta più attesa di sempre.

Topolino 3344 è davvero speciale:

oltre ad avere la seconda parte della cover componibile da collezione, glitterata (disegnata da Andrea Freccero e con i colori di Andrea Cagol), al suo interno ospiterà tante incredibili storie e approfondimenti incentrati sul Natale e un ampio speciale dedicato al calcio.

Fabio Licari, giornalista de La Gazzetta dello Sport e amico di Topolino, curatore di queste pagine, prova ad immaginare i sogni per il nuovo anno di 4 grandi nomi del pallone: Cristiano Ronaldo, Nicolò Zaniolo, Romelu Lukaku e il C.T. della Nazionale Roberto Mancini.

Inoltre, spazio alla storia dell’album di figurine più iconico al mondo, giunto quest’anno alla sua 59° edizione.

Nelle storie di questo numero l’atmosfera delle feste si fa sentire,

a iniziare dal capitolo conclusivo di Topolino, Zio Paperone e il condono natalizio, in cui si scoprirà se l’annosa questione dei regali inevasi da Babbo Natale troverà una soluzione o se il mondo rimarrà nel caos per via dei desideri inaspettatamente realizzati.

Si torna indietro nel tempo con la storia di Marco Gervasio Fantomius torna a casa, con protagonista il nobilpapero Lord Quackett, che dovrà celare la sua identità segreta all’investigatore Paper Holmes.

Il Natale è al centro anche di Zio Paperone e il giro del mondo in 80 secondi,

una nuova sfida contro il tempo del mitico Zione. Infine, un primo sguardo anche a quello che accadrà nel 2020 di Topolino con alcune succose anticipazioni svelate dal Direttore Alex Bertani.

L’appuntamento in edicola è, dunque, a partire da martedì 24 dicembre con Topolino 3344 e il suo speciale megapack con l’Album Calciatori 2019-2020 e 8 pacchetti di figurine, al prezzo eccezionale di 5,90€ invece che 9,40€ (resterà poi in edicola per un mese).

Topolino. Ed è subito Natale!