Novità Il Castoro! "Te lo dico in Rap" di Francesco "Kento" Carlo: il primo libro in Italia su Rap e cultura Hip-Hop per bambini e ragazzi

Il primo libro in Italia sul Rap e sulla cultura Hip-Hop per bambini e ragazzi, con tecniche, consigli e segreti del mestiere raccontati da uno dei più stimati rapper italiani. Con canzoni e basi musicali originali disponibili online per esercitarsi, comporre e fare rap.

IL LIBRO:

Che cos’è il rap? E l’hip-hop? Ma soprattutto come si fa a fare il RAP? Rabbia, gioia, coraggio, delusione, ribellione, speranza: i ragazzi provano mille emozioni forti, hanno mille cose da dire, ma spesso non sanno come tirarle fuori.

Il rap può essere il modo giusto per farlo. Il Rap come modalità e strumento di espressione “poetica” contemporanea di valore e passione per i ragazzi di oggi è di grande attualità ed è un mezzo potente ed efficace per esprimere se stessi con immediatezza, attenzione alla parola e intelligenza viva.

E Kento li sfida a mettersi alla prova, accompagnandoli a scoprire il mondo dell’hip hop e insegnando loro tecniche e trucchi del mestiere. Per i ragazzi e per chi è curioso di capire e saperne di più, è il momento di entrare nel cerchio e buttarsi: coraggio, ditelo in rap!

Nella sezione Officina Rap i consigli di KENTO su: come avere la prima idea; come metterla in rima; usare una base musicale; come dire proprio quello che si vuole.

Il libro è accompagnato da sei canzoni scritte da Francesco “Kento” Carlo e dalle relative basi musicali originali, rese disponibili online gratuitamente, con cui esercitarsi. Si trovano sul sito del Castoro e come lyric video sul canale YouTube del Castoro e su tutte le piattaforme musicali: Le basi musicali originali sono state realizzate da Original Artisti con il supporto di Soundreef.

L’AUTORE:

Francesco “Kento” Carlo è un rapper, attivista e scrittore di Reggio Calabria, nato nel 1976. In parallelo alla sua carriera musicale, insegna dal 2009 in vari carceri minorili, scuole e comunità di recupero, tenendo laboratori di scrittura e musica per i ragazzi a rischio. Per la sua attività sociale attraverso la musica ha vinto il premio Cultura Contro le Mafie nel 2014, mentre nel 2017 è stato premiato da Casa Memoria Impastato e ANPI. È membro della LIPS-Lega Italiana Poetry Slam. È autore degli album Sacco o Vanzetti (2009), Radici (2014) e Da Sud (2016). Il suo primo libro, Resistenza rap, è stato tradotto in inglese e pubblicato negli Stati Uniti nel 2018. Vive a Roma.

L’ILLUSTRATORE:

AlbHey Longo, classe 1993, vive a Torino dove lavora come fumettista e illustratore. Esordisce nel 2016 con il graphic novel La quarta variazione, seguito nel 2019 da Sfera, entrambi di Bao Publishing.

