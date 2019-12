The Walking Dead volume 32: il finale della serie

The Walking Dead ha rappresentato in questi anni uno dei titoli di punta del mercato mondiale del fumetto e anche di quello italiano.

“È vero: è finita. Si chiude qui”.

È con queste parole che si apre il lungo pezzo scritto da Robert Kirkman per il finale della serie. Un pezzo pubblicato nelle pagine conclusive del volume 32, intitolato RIPOSA IN PACE che esce giovedì 5 dicembre.

È un evento importante, importantissimo.

Per saldaPress, per il mondo del fumetto in generale e per quello italiano in particolare, visto che si tratta della conclusione della prima edizione italiana della serie: quella brossurata in volume. Quella con cui The Walking Dead ha esordito in Italia nel 2005, ben 14 anni fa.

The Walking Dead ha rappresentato in questi anni uno dei titoli di punta del mercato mondiale del fumetto e anche di quello italiano.

È diventato un prodotto crossmediale unico per diffusione, successo, ramificazioni e ha sancito il ruolo di Robert Kirkman come uno degli autori più influenti del panorama internazionale. Le centinaia di fan che sono venuti a incontrarlo a Lucca Comics & Games durante le edizioni del 2017 e del 2018 lo testimoniano.

La conclusione della serie nell’edizione italiana in volume, dunque, è a suo modo un momento storico. Per il mercato italiano, per le decine di migliaia di lettori che lo hanno seguito in questi anni e per saldaPress.