TOPOLINO C'È // Ieri, come oggi e come domani: da sempre il settimanale Disneyano ha uno spazio importante nelle nostre vite - Da mercoledì 2 settembre 3 variant cover da collezione e il notebook in due colori

Topolino c’è! È da sempre nelle nostre vite e nel cuore, indiscusso simbolo nell’immaginario collettivo di fumetti, divertimento, ma anche edutainment e cultura. È un amico fedele che ci fa compagnia, reso unico e inimitabile da inedite avventure emozionanti di Topi e Paperi, da servizi curiosi e avvincenti, da rubriche divertenti che riempiono le pagine del settimanale edito da PaniniComics – puntualmente ogni mercoledì in edicola – con un approccio narrativo sempre al passo con i tempi, ricco di creatività e fantasia.

Centinaia di scoperte, idee e personaggi indimenticabili

arricchiscono di settimana in settimana ogni numero del periodico a fumetti più amato in Italia, portando nelle sue pagine grandi storie capaci di intrattenere, divertire e far sognare tutti i lettori, dai più grandi ai più piccoli.

In ogni pagina si cela il lavoro di grandi professionisti, disegnatori e sceneggiatori che rendono ogni numero di Topolino una piccola opera d’arte: il prossimo, il 3380 in edicola da mercoledì 2 settembre, avrà storie realizzate dalle grandi firme del fumetto italiano Giorgio Cavazzano, Marco Rota, Claudio Sciarrone e Marco Gervasio.

Topolino c’è e diventa ancora più speciale grazie alle 3 copertine da collezione, ciascuna unica e diversa dall’altra. In edicola il numero 3380 sarà disponibile la cover metal gold con protagonisti Topolino e Paperino; nelle fumetterie, invece, avrà una copertina verde con plastificazione morbida soft-touch e protagonisti Topolino e ZioPaperone; infine, online sul sito paninicomics.it sarà possibile acquistare la variant cover azzurra con effettiolografici con Topolino, Qui, Quo e Qua. Tre copertine incredibili che non possono mancare nella collezione di ogni lettore che si rispetti!

Il numero 3380 sarà disponibile anche con in allegato

lo stiloso notebook in due versioni, a scelta tra rosso e blu, con l’inconfondibile silhouette a tre cerchi “metal” in copertina: tante pagine da riempire con gli appuntamenti di scuola o dell’ufficio, le cose da ricordare, pensieri, frasi, disegni, fumetti… perché Topolino c’è, e ci accompagna in ogni momento.

Topolino c’è, e l’appuntamento è ogni mercoledì in edicola, fumetteria e online.