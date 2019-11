Topolino, ed è subito Natale!

Dal 27 novembre per tre settimane gli addobbi speciali per l’albero e l’action figure da collezione con Paperino vestito da Babbo Natale. Il numero 3340 è interamente dedicato al mondo del giornalismo con storie e approfondimenti

Con Topolino dal 27 novembre, il Natale arriva ogni mercoledì in edicola! Per tre settimane, con l’uscita del magazine a fumetti più amato ci saranno dei fantastici allegati: una sorpresa natalizia da non lasciarsi sfuggire per rendere ancora più colorata e fantastica l’atmosfera delle feste.

Il numero 3340 di Topolino in edicola da questo mercoledì avrà in allegato il primo di due addobbi unici per l’albero di Natale:

una pallina dorata con protagonista un divertente Paperino in versione Babbo Natale, con l’inconfondibile cappellino rosso e bianco. Il mercoledì seguente, 4 dicembre, con Topolino 3341 sarà la volta del secondo addobbo natalizio, una pallina rossa metallizzata con protagonista Topolino. La terza sorpresa da collezione sarà in edicola insieme a Topolino 3342, da mercoledì 11 dicembre: un’action figure di Paperino in versione “Babbo Natale”, alta 13 cm e arricchita da due accessori molto speciali: la campanella tintinnante e il sacco di Natale con i regali.

Il n° 3340, oltre a dare il via ai festeggiamenti di Natale, è molto speciale per Topolino:

è infatti interamente dedicato al mondo dell’informazione e del giornalismo. I redazionali e le storie porteranno i lettori alla scoperta dei grandi giornalisti incontrati a Paperopoli e Topolinia e degli aneddoti a loro legati. Ad esempio, lo sapevate che a Paperopoli non c’è solo il più conosciuto Papersera, ma anche Il Grillo Parlante, il quotidiano del fratello di Paperone,e Il Rockerduck, il diretto concorrente di Paperon’ de Paperoni? Inoltre, spazio ad approfondimenti su come si approccia la carriera da giornalista a partire dalle regole del buon giornalista.

Tra le divertenti storie contenute nel numero, “Topolino e la navigazione istruttiva”, a cura di Giuseppe Zironi, racconta di un nuovo reportage che porta Topolino in Sudamerica, sulle acque del Rio delle Amazzoni: lo accompagna una simpatica guida che ospita per le vacanze il nipote Feliz… decisamente poco felice all’idea di andare a scuola!

Non resta che entrare in edicola per prepararsi al periodo più atteso dell’anno con Topolino, da mercoledì 27 novembre. Topolino, ed è subito Natale!