Torna la neve: ecco le zone interessate

Negli ultimi giorni, fortunatamente, non si è verificata molta neve e non ci sono state gelate nella Penisola. L’alta pressione ha garantito temperature oltre la media stagionale. Nei prossimi giorni, invece, si prevedono delle nevicate.

Quali saranno le zone interessate dalla neve?

Da oggi, 17 febbraio, le prime nevicate arrivano a nord: Valle d’Aosta, Lombardia e Alto Adige si imbiancheranno con fiocchi che scenderanno fino ai 1200 metri di quota. Mercoledì 19 febbraio, invece, la massa d’aria polare farà calare le temperature lungo tutto lo stivale, e le nevicate si verificheranno sulla maggior parte delle regioni del nord, intorno agli 800 metri di quota con qualche cm di accumulo.

Successivamente, il peggioramento si verificherà tra Marche, Abruzzo e Lazio seppur con pochi centimetri di neve, giusto per regalare la punta imbiancata alle montagne. Poi il freddo interesserà i rilievi maggiori della Basilicata e della Calabria. Le nevicate non sono da escludere addirittura fino a marzo, addirittura a basse quote, in special modo nelle zone del centro-nord.