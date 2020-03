Tornado a Nashville, sale il numero dei morti

Tennesse – salgono a 19 le vittime del tornado che ha devastato la zona. Le autorità inoltre hanno dichiarato che questo primo bilancio è solo provvisorio. Le vittime sono prevalentemente di Putnam, contea a 100 miglia ad est di Nashville. Due morti invece nel centro residenziale East Nashville, come riportato su Twitter dalla polizia di Metro Nashville.

Il sindaco di Nashville, John Cooper, ha dichiarato che le persone ferite sono almeno 20: “Ci sono un paio di casi tragici, in un caso un albero è caduto su un’auto e credo anche che ci siano circa 20 persone in ospedale, quindi dobbiamo monitorare la situazione con molta attenzione“.

Numerosi danni e disagi

Il tornado ha avuto origine all’alba, come riportato dalla Cnn. Oltre a causare danni a tutto ciò che ha incontrato durante il suo cammino, ha provocato un blackout in una zona molto vasta, causando problemi a migliaia di abitazioni.

I danni più ingenti si sono verificati a Germantown, East Nashville e Hermitage, dove sono collassati almeno 40 edifici, come dichiarato dal portavoce dell’ufficio per le emergenze di Nashville.

La situazione ha provocato, ovviamente, anche dei disagi per quanto concerne le votazioni per le primarie democratiche del Supertuesday. Ci sono stati dei ritardi nelle aperture dei seggi ed altri invece sono stati spostati per via degli edifici distrutti dalla tromba d’aria.