Torta al latte solo tre ingredienti, senza farina e senza lievito

In questi giorni di quarantena molte persone risvegliano la loro voglia di cucinare, ma i supermercati poco forniti rendono l’impresa un po’ ardua. Infatti, uno degli ingredienti più ricercati è il lievito, indispensabile per preparare pane, pizza e dolci. Proprio per questo, si ricercano delle alternative che permettano di sopperire a questa mancanza. Così, dopo i biscotti e dolci senza cottura, vi presentiamo una torta facile e veloce che si prepara in pochissimo tempo!

Ingredienti e procedimento

Per la preparazione di questa torta, occorrono solo tre ingredienti principali:

11 uova di media grandezza;

di media grandezza; 1 litro di latte intero a temperatura ambiente;

intero a temperatura ambiente; 10 cucchiai pieni di zucchero ;

; 1 bustina di zucchero vanigliato.

Il procedimento è molto semplice: il primo passaggio è rompere le uova in una ciotola capiente (è essenziale che il recipiente sia abbastanza grande perché durante la lavorazione del composto il volume tenderà ad aumentare) ed azionare le fruste elettriche a velocità media per circa 4 minuti. Successivamente bisogna aggiungere lo zucchero e montare con le fruste elettriche per altri 5 minuti.

Durante questi 5 minuti occorre versare il latte a filo, per amalgamarlo agli altri ingredienti. Il composto, per essere pronto, dovrà avere un aspetto spumoso, privo di grumi e di colore bianco. Si potrà a questo punto aggiungere lo zucchero vanigliato per aromatizzare la torta.

A questo punto, serve una teglia da forno antiaderente, della dimensione di 32 cm x 22 cm nella quale bisogna versare, poco alla volta, il composto. La cottura è di un’ora a 150°. In ogni caso, ci si può accorgere che il dolce è pronto grazie ad una crosticina dorata morbida. L’interno, invece, dovrà essere tendente al bianco.

Questo dolce si serve tagliato a quadrotti, eventualmente spolverati di zucchero a velo, ed è perfetto anche per la merenda e la colazione dei più piccoli.

Il video della torta al latte senza farina e senza lievito