Triplo appuntamento in libreria e fumetteria a gennaio per i fan di Zagor

TRE NUOVE USCITE PER ZAGOR! Triplo appuntamento in libreria e fumetteria a gennaio per i fan dello Spirito con la Scure e di Cico

Il 2020 si apre con tre nuovi appuntamenti per i fan di Zagor e il suo storico compagno di avventure, Cico.

Si parte il 9 gennaio con il quinto dei sei albi a strisce di ZAGOR COLLANA SCURE, gli speciali da 64 pagine in formato 16×8 cm. Ne L’arena del sacrificio, Zagor e gli uomini del suo gruppo esplorano la grotta dei totem. Sentono così un’eco di tamburi giungere dal fondo di un crepaccio, in cui si calano alla ricerca del covo degli ominidi che hanno fatto prigioniera Sara Rowland. Arrivano quindi in una grande caverna dove le misteriose creature hanno intenzione di sacrificare la ragazza agli dei della montagna, gettandola in un profondo abisso…

Ed è proprio da qui che prende il via Fuga dall’abisso, l’ultimo volume della collana dei sei albi a strisce di Zagor, in uscita il 23 gennaio. Non basta infatti liberare Sara: Zagor e i suoi alleati devono anche riuscire a riportarla in superficie. La loro fuga rocambolesca nei cunicoli della montagna, braccati dalle creature del buio si interrompe di fronte a una parete di roccia impossibile da scalare. Tutto sembrerebbe perduto…

Sempre dal 23 gennaio arriva in libreria e fumetteria IO SONO CICO,

lo speciale volume dedicato a Cico Felipe Cayetano Lopez Martinez y Gonzales, per tutti semplicemente Cico! Ultimo di otto fratelli, Cico ha abbandonato il Messico per raggiungere l’America del Nord dove, spinto da un appetito insaziabile e dalla brutta abitudine a cacciarsi nei guai, è diventato l’anima allegra delle storie di Zagor, capace di strappare una risata nelle situazioni più drammatiche, ma anche di dimostrarsi coraggioso, e perfino geniale, al momento del bisogno, nell’eterna attesa che l’avventura si concluda, e giunga finalmente il momento di andare a mangiare.

Dopo il successo di Io sono Zagor, questo nuovo volume, a cura di Moreno Burattini e con la copertina Gallieno Ferri, è una guida preziosa per conoscere chi sia davvero la spalla comica dello Spirito con la Scure, grazie al ritratto del personaggio tratteggiato attraverso le gag più brillanti nate dalla fantasia del suo creatore, Guido Nolitta (alias Sergio Bonelli).

ZAGOR COLLANA SCURE 5 (DI 6)

L’arena del sacrificio

Soggetto: Jacopo Rauch

Sceneggiatura: Jacopo Rauch

Disegni: Stefano Di Vitto, Raffaele Della Monica

Copertina: Raffaele Della Monica

Formato: 16 x 8 cm, b/n

Pagine: 64

ISBN code: 978-88-6961-437-8

Uscita in fumetteria: 9 gennaio

Prezzo: 2,5 euro

ZAGOR COLLANA SCURE 6 (DI 6)

Fuga dall’abisso

Soggetto: Jacopo Rauch

Sceneggiatura: Jacopo Rauch

Disegni: Stefano Di Vitto, Raffaele Della Monica

Copertina: Raffaele Della Monica

Formato: 16 x 8 cm, b/n

Pagine: 64

ISBN code: 978-88-6961-438-5

Uscita in fumetteria: 23 gennaio

IO SONO CICO

Copertina: Gallieno Ferri

A cura di Moreno Burattini

Formato: 18,5×25 cm, colore

Pagine: 448

ISBN code: 978-88-6961-469-9

Uscita in libreria: 23 gennaio

Prezzo: 30 euro