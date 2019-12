Triplo appuntamento in libreria e fumetteria con Zagor

Appuntamento in libreria e in fumetteria per i fan di Zagor a dicembre, in occasione di tre nuove uscite dedicate allo Spirito con la Scure.

Ogni leggenda ha la sua origine. ZAGOR. LE ORIGINI – IL GIURAMENTO, in uscita i 5 dicembre,è il secondo volume dedicato alle vicende che stanno alla base della leggenda del personaggio ideato da Guido Nolitta, raccontata con sorprendenti retroscena, inattesi per chi già credeva di conoscere i fatti, inquietanti e avvincenti per chi scopre le origini di Zagor per la prima volta. In questa storia, scritta da Moreno Burattini e disegnata da Walter Trono, il giovanissimo Pat Wilding giura vendetta sulle tombe dei genitori uccisi dagli Abenaki guidati dal predicatore Salomon Kinski. Poi segue l’uomo che lo ha salvato, un trapper vagabondo e un po’ filosofo chiamato “Wandering” Fitzy…Cosa gli riserverà il destino?

La copertina è firmata da Michele Rubini.

Sempre dal 5 dicembre potremo sfogliare Notte di sangue, il terzo dei sei albi a strisce di ZAGOR COLLANA SCURE, speciali da 64 pagine in formato 16×8 cm. Qui, al gruppo costituito da Zagor, Cico, i soldati che scortano il bandito Lowell e Sara Rowland, si unisce un giovane guerriero Oneida, Ombra Silenziosa, che si trova nella zona per indagare sulla sparizione di alcuni cacciatori della sua tribù. Ma ecco che dal nulla si materializzano creature misteriose e luminescenti… le stesse di cui parla il taccuino lasciato in una baracca di minatori da uno degli occupanti, anch’essi scomparsi. Soggetto e sceneggiatura sono firmati da Jacopo Rauch, disegni e copertina da Raffaele Della Monica.

Sempre a firma di Rauch e con disegni di Stefano Di Vitto e Raffaele Della Monica, il 21 dicembre arriverà in fumetteria e in libreria il quarto appuntamento di ZAGOR COLLANA SCURE, Il Piccolo Popolo.I nostri riusciranno qui a respingere minacciose creature, che, prima di ritirarsi, rapiranno Sara. Zagor e i suoi amici, seguendo le loro tracce, giungeranno a una caverna conosciuta dai pellerossa come “la grotta dei totem” per via di una serie di mostruosi totem di pietra che si trovano al suo interno, resti di una antica tribù che abitava la zona in un lontano passato. Sul fondo della grotta si allarga però un profondo crepaccio che si perde nel cuore della montagna…

ZAGOR. LE ORIGINI – IL GIURAMENTO

Soggetto: Moreno Burattini

Sceneggiatura: Moreno Burattini

Disegni: Walter Trono

Copertina: Michele Rubini

Colori: Stefania Aquaro

Formato: 22 x 29,7 cm, colore

Pagine: 80

ISBN code: 978-88-6961-451-4

Uscita in libreria: 5 dicembre

Prezzo: 17 euro

ZAGOR COLLANA SCURE 3 (DI 6)

Notte di sangue

Soggetto: Jacopo Rauch

Sceneggiatura: Jacopo Rauch

Disegni: Raffaele Della Monica

Copertina: Raffaele Della Monica

Formato: 16 x 8 cm, b/n

Pagine: 64

Codice a barre: 978-88-6961-435-4

Uscita in libreria: 5 dicembre

Prezzo: 2,5 euro

ZAGOR COLLANA SCURE 4 (DI 6)

Il Piccolo Popolo

Soggetto: Jacopo Rauch

Sceneggiatura: Jacopo Rauch

Disegni: Stefano Di Vitto, Raffaele Della Monica

Copertina: Raffaele Della Monica

Formato: 16 x 8 cm, b/n

Pagine: 64

Codice a barre: 978-88-6961-436-1

Uscita in libreria: 21 dicembre

Prezzo: 2,5 euro