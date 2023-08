Trump arrestato (e poi rilasciato) in Georgia, ritorna su Twitter con un post

Per la prima volta un ex presidente degli Stati Uniti si è costituito davanti alla giustizia americana. Donald Trump si è presentato nel carcere della Contea di Fulton (Georgia), non lontano da Atlanta, seguito da un corteo infinito di macchine. In Georgia è stato accusato di tredici capi di imputazione, tra cui soprattutto quello riferito al suo presunto tentativo di sovvertire i voti dello stato durante le discusse elezioni presidenziali del 2020.

Prima di Trump, anche gli altri accusati dal procuratore distrettuale Fani Willis sono giunti a Fulton. Tra di loro spiccano gli ex avvocati di Trump Rudy Giuliani, Jenna Ellis, Sidney Powell, e due ex membri dello staff della Casa Bianca al tempo del suo mandato: John Eastman, Mark Meadows.

Il procuratore distrettuale ha chiesto al tribunale di Fulton di fissare per il prossimo 23 ottobre il processo a carico di Trump e degli altri coimputati. Ma finora il giudice ha convalidato l’udienza solo a carico dell’imputato Kenneth Chesebro poiché quest’ultimo ha chiesto un processo rapido.

La foto segnaletica

Appare già storica invece la foto segnaletica del tycoon diffusa dalle autorità una volta giunto nel famigerato carcere della Contea di Fulton, oggetto di indagine da parte del Dipartimento di Giustizia e noto ai più per il sovraffollamento e per la presenza di criminali. L’ex presidente degli Stati Uniti, arrivato in Georgia dopo aver lasciato il suo campo golf del New Jersey, ha trascorso a Fulton un’ora in totale. Soltanto venti minuti invece nel carcere dove gli è stata scattata una foto segnaletica e prese le impronte digitali. Dopodiché ha lasciato la prigione pagando una cauzione di 200mila dollari. Trump ha commentato la vicenda giudicando la giornata come un “giorno triste per l’America”.

A dei giornalisti presenti prima di lasciare la Georgia ha detto: “Quello che è successo è una parodia della giustizia. Non abbiamo fatto nulla di sbagliato, non ho fatto nulla di male”, ha detto Trump. “Quello che stanno facendo è una interferenza elettorale”. In seguito alla convulsa giornata, i sondaggi per le prossime presidenziali del 2024 sembrano favorirlo tra le fila dei repubblicani. Secondo gli ultimi sondaggi, infatti, si trova avanti rispetto agli altri candidati repubblicani Ron DeSantis e Mike Pence.

Trump di cosa è accusato

Il tycoon, che nel frattempo ha assunto l’avvocato, Steven Sadow, è stato accusato di aver violato il Georgia RICO Act, di istigazione criminale e di associazione a delinquere, riporta Fox. Altri capi di imputazione riguardano invece il deposito di documenti falsi e rilascio di false dichiarazioni. Trump, lasciando la Georgia, ha anche detto che il caso della Contea di Fulton è solo uno dei casi con i quali dovrà fare i conti. Tali dichiarazioni si riferiscono al fatto che dovrà affrontare altre accuse penali. Una portata avanti dal procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg e altre due invece dal procuratore speciale Jack Smith. L’odissea dell’ex presidente è destinata ancora a proseguire.

Trump torna a pubblicare su Twitter