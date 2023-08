Ucraina Russia, 15 droni kamikaze su Kiev. Putin prepara la sua visita in Turchia

Da tre giorni circa, gli aggiornamenti sulla guerra Russia Ucraina riguardano le capitali, Kiev e Mosca. Questa notte a Kiev sono stati abbattuti 15 droni kamikaze iraniani Shahed.

Le forze armate ucraine hanno intercettato i velivoli senza pilota e li hanno distrutti. Lo ha scritto su Telegram il capo dell’amministrazione militare ucraina, Serhi Popko. Il contro attacco non ha provocato vittime e danni materiali.

Non è così invece a Kherson, nel sud dell’Ucraina a pochi chilometri sia dalla Crimea. “L’esercito russo ha colpito una chiesa al centro della città e tre persone sono rimaste ferite e portate in ospedale”. Al primo attacco ne segue un altro mentre si stavano domando le fiamme causate dal primo raid.

Vladimir Putin andrà in Turchia ad agosto per incontrare Erdogan

Intanto, mentre viene denunciata la distruzione di quarantamila tonnellate di grano dall’Ucraina, i presidenti di Turchia e Russia concordano telefonicamente un incontro ad agosto. Il portavoce del Cremlino ha dichiarato che data e luogo verranno comunicati attraverso vie diplomatiche nei prossimi giorni.

Vladimir Putin andrà in Turchia in visita da Recep Tayyip Erdogan. Sempre il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato che il confronto riguarderà le relazioni bilaterali e multidimensionali, la questione Ucraina (dove Erdogan ha chiesto di non alzare ulteriormente la tensione), un accordo sul grano che interessa soprattutto alla Turchia. A tutto questo si aggiunge uno scambio di opinioni su sugli affari globali.

Da Bruxelles il monito sulla questione del grano

I continui attacchi militari della Russia portano alla distruzione di riserve alimentari importanti. Il capo della diplomazia Ue, Josep Borrel, ha scritto una lettera visionata da Reuters. “Mentre il mondo affronta il problema dell’interruzione delle forniture e dell’aumento dei prezzi, la Russia si rivolge ai Paesi vulnerabili con offerte bilaterali di spedizioni di grano a prezzi scontati, fingendo di risolvere un problema che ha creato lei stessa. Si tratta di una politica cinica, ha chiarito in un passaggio successivo, che usa deliberatamente il cibo come arma per creare nuove dipendenze, esacerbando le fragilità economiche e l’insicurezza alimentare globale“.

L’Onu condanna gli attacchi con droni su Mosca

Nei giorni scorsi, diversi droni hanno colpito diverse strutture civili a Mosca. Il sindaco Sergei Sobyanin ha raccontato che un drone ha colpito un grattacielo già attaccato in altre incursioni. Dall’Onu arriva la condanna, “non sappiamo chi sia il responsabile, certamente siamo contrari a qualsiasi attacco alle strutture civili“.