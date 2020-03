TOPOLINO presenta 19.999 LEGHE SOTTO I MARI // A 150 anni dal romanzo di Jules Verne, un inedito omaggio in due episodi ricco di avventura e mistero - In edicola da mercoledì 11 con l'esclusivo Nautilus da collezione

Un viaggio negli abissi con Pippo – Capitano Nemo in 19.999 leghe sotto i mari A 150 anni dalla pubblicazione dello storico romanzo di Jules Verne,

Topolino propone un inedito omaggio ricco di avventura e mistero Il fumetto prende vita con l’esclusivo Nautilus da collezione in allegato con Topolino 3355 e 3356

Una nuova imperdibile avventura è pronta a conquistare tutti i lettori di Topolino:

si tratta di 19.999 leghe sotto i mari, ispirata al classico della letteratura per ragazzi di Jules Verne 20.000 leghe sotto i mari realizzata in occasione del 150 esimo anniversario dalla sua pubblicazione.

La storia – sceneggiata da Francesco Artibani e disegnata da Lorenzo Pastrovicchio – divisa in due episodi, è in edicola su Topolino3355 a partire da mercoledì 11 marzo.

Nella New York del 1870 comincia la famosa traversata degli oceani per svelare il segreto della minaccia marina che turba i viaggi di tantissime navi.

A guidare la spedizione sulla fregata Alabama, lo scienziato Michel de Topolin. Nel corso della navigazione, però, l’Alabama entrerà in contatto con il sottomarino Nautilus, realizzato in gran segreto dal Capitano Nemo (interpretato da Pippo).

Cosa succederà?

Misteri in profondità e atmosfere intrise di avventura sono alla base dunque di questa nuova grande avventura Disney che riprende lo storico lavoro di Verne pubblicato nel 1870 e che accompagnerà tutti i lettori del magazine a fumetti più amato per due settimane.

La magia di 19.999 leghe sotto i mari, inoltre, non si ferma sulle pagine del settimanale ma prendevita grazie a un gadget da collezione

che sarà allegato in due parti a Topolino 3355 e Topolino 3356: il modellino del Nautilus! Con il numero in edicola mercoledì 11 marzo sarà disponibile la prima parte del sottomarino; dal 18 marzo, invece, in edicola arriva la poppa del Nautilus e la statuina del suo comandante, il Capitano Nemo.

Ancora una volta Topolino, proseguendo nel suo approccio narrativo sempre dinamico e ricco di creatività e fantasia, unisce mito e modernità, portando nelle sue pagine grandi storie sempre al passo con i tempi, in grado di far sognare tutti i lettori, dai più grandi ai più piccoli.

L’appuntamento con il primo episodio di 19.999 leghe sotto i mari e con la prima parte del Nautilus è, dunque, in edicola e fumetteria da mercoledì 11 marzo!