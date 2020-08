Usa: Trump accetta la nomination dei repubblicani e accusa Biden “se vince distruggerà l’America”

In corsa per le elezioni Donald Trump ha accettato la nomination dei repubblicani e ha parlato davanti a un migliaio di persone riunite nel prato della Casa Bianca senza mascherine e distanziamento sociale.

Le promesse di Trump

A introdurre il discorso di Trump è intervenuta la figlia Ivanka che si candida con il padre. Trump ha promesso dieci milioni di posti di lavoro in dieci mesi, il taglio delle tasse, l’ordine e la legalità nelle città che causano proteste e il vaccino anti-Covid entro la fine dell’anno.

Trump incalza Joe Biden il candidato democratico e lo accusa dicendo “E’ il cavallo di Troia della sinistra estrema. Queste sono le elezioni più importanti nella storia del nostro Paese e ci sono due visioni, due filosofie, dovete decidere tra il sogno americano e l’agenda socialista. Il vostro voto deciderà se proteggiamo le leggi o se diamo carta bianca agli anarchici violenti, agli agitatori, ai criminali che minacciano i nostri cittadini, Joe Biden è made in China la mia è made in Usa“.

Applausi e fischi

Davanti la Casa Bianca decine di persone si sono radunate per protestare contro il presidente ma altri invece hanno applaudito. Ma la protagonista della serata è stata la figlia Ivanka apparsa elegante, sicura di sè, con un discorso che mette in risalto le qualità del padre dal carattere duro e istintivo. “Mio padre si batte per le famiglie, non per le élite. E’ lui che ha cambiato Washington, non viceversa. Lui è il difensore del buon senso, è il paladino della gente comune“.

L’intervento dell’ex sindaco di New York

Intervenuto a sostegno di Trump anche il controverso Rudy Giuliani ex sindaco di New York ai tempi degli attentati dell’11 settembre 2001 e oggi avvocato personale del presidente. Ha dichiarato “non lasciate che l’america diventi la New York di oggi diventata violenta e illegale grazie ai democratici“. La conferenza di Trump si è conclusa con dei spettacolari fuochi d’artificio che hanno illuminato il National Mall di Washington.