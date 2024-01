USA: Trump vuole l’immunità come ex presidente

Gli avvocati del magnate USA stanno cercando di far ottenere una sorta di immunità parlamentare per il typhoon rispetto ai fatti di Capitol Hill.

Un sondaggio di CBS News suggerisce che la maggioranza degli americani ritiene che Trump non dovrebbe avere l’immunità rispetto all’incriminazione per i fatti di Capitol Hill accaduti dopo le elezioni presidenziali che avevano visto il magnate newyorkese uscire sconfitto contro Joe Biden.

L’ex presidente sostiene che non dovrebbe affrontare accuse penali perché all’epoca agiva come presidente. Per anni ha citato l’immunità presidenziale per contrastare le cause civili e penali intentate contro di lui.

Secondo il Corriere della Sera, Trump starebbe tentando di rallentare i processi in vista delle elezioni che avranno luogo quest’anno.Trump ha parlato di ingiustizie e ventilato vendette nei confronti degli avversari politici. “Se mi negano l’immunità avrebbero dovuto negarla anche a Obama, ha detto riferendosi alla sua controversa guerra segreta con i droni in che causò vittime civili in Pakistan, Somalia e Yemen. Se mi negano l’immunità non l’avrà neppure il corrotto Joe Biden”.

Continua la battaglia legale del miliardario USA per evitare lunghi e gravosi processi in diversi stati dell’Unione.