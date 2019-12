Valanghe: i morti e i fuoripista che uccidono

Un’altra valanga in Trentino Alto Adige ha ucciso uno scialpinista dopo aver travolto 4 persone fuori pista. In questo momento si parla di un morto ma il bilancio potrebbe aggravarsi nelle ore successive. La valanga si è staccata nella zona del rifugio Tuckett, sulle Dolomiti del Brenta, intervenuti sul posto gli uomini del soccorso alpino. I vigili del fuoco hanno raggiunto la zona dello Spallone dei Mezzodì, con l’elicottero.

Le valanghe i morti e i fuoripista

É proprio di ieri la tragedia che ha ucciso una giovane mamma di 35 anni insieme a sua figlia di 7, e un’altra bambina di 7 anni che era in pista con il padre e il fratellino, feriti ma salvi. La valanga si é staccata in Val Senales, travolgendo le persone in pista. Aperto un fascicolo dalla Procura di Bolzano, per stabilire le cause della slavina. Potrebbero averla procurata degli sciatori fuori pista.

Travolti da una valanga cosa fare

In caso di valanga la neve si accumula nella zona centrale, cerca di trovare una via di fuga lateralmente;

Mantieni uno spazio libero davanti al petto;

Muovi braccia e gambe, come se nuotassi, per cercare di avvicinarti al margine della valanga e di rimanere in superficie.

Leggi anche: valanga travolge due alpinisti sul Monte Bianco