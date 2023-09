Arriva YOUR LETTER di Hyeon A Cho, un manhwa un po’ magico e straordinariamente umano

“Mi sono fatta coraggio e ho alzato la voce contro una cosa che ritenevo ingiusta.”

– Yi Sori

Il 13 settembre arriverà in fumetteria, libreria e store online per Star Comics YOUR LETTER di Hyeon A Cho, un nuovo, toccante volume unico che mescola piccole suggestioni sovrannaturali alla forza dei sentimenti umani. L’edizione prevede un box contenente un poster double face e 2 illustration card da collezione.

YOUR LETTER è l’opera prima di Hyeon A Cho.

Alla pubblicazione sulla piattaforma WEBTOON si è dimostrata un vero fulmine a ciel sereno, accumulando popolarità sino ad arrivare a oltre dieci milioni di visualizzazioni. È una storia che affronta la delicata tematica del bullismo nella sua sfumatura più odiosa: i traumi di cui soffre chi ne è vittima. Ma è anche un’opera vitale e un po’ magica, che celebra la bellezza dei legami di amicizia, della natura e dei piccoli piaceri della quotidianità scolastica anche grazie ai disegni delicati e alla palette cromatica dal sapore nostalgico.

Yi Sori è una ragazza con un fortissimo senso di giustizia. Quando vede una compagna presa di mira da gravi atti di bullismo, a scuola, potrebbe tenere la testa bassa come gli altri. Farsi gli affari propri. Ma Sori non intende farlo e prende le difese della sua amica. Questo atto coraggioso la porta a subire a sua volta dei maltrattamenti, al punto da doversi trasferire e cambiare istituto.

Anche nella nuova scuola,

però, non è facile per Sori lasciarsi alle spalle il passato. Le giunge in soccorso una lettera anonima sotto al suo banco, che le presenta il nuovo ambiente, le dà consigli e suggerimenti, la fa sentire accolta. E la invita a una “caccia al tesoro” per trovare altre lettere. Per Sori è l’inizio di un’avventura che le farà riscoprire l’amicizia, la gioia e il coraggio di credere in se stessa.

YOUR LETTER

BOX CON DUE ILLUSTRATION CARD E UN POSTER

Hyeon A Cho

15×21, brossurato, col., pp. 264 € 15,90

Data di uscita: 13/09/2023 in fumetteria, libreria e store online

Isbn 9788822641151