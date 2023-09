L’estate è agli sgoccioli, ma il settembre di Star Comics prevede una serie di novità a dir poco infuocate. Il mese si aprirà con SHAMAN KING ZERO n. 1, prequel della celebre serie di Hiroyuki Takei, e vedrà poi il debutto del toccante webtoon YOUR LETTER, la pubblicazione di A TE CHE CONOSCI L’AZZURRO DEL CIELO – HER BLUE SKY ROMANZO e l’arrivo di THE PLOT HOLES, graphic novel metanarrativa di Sean Gordon Murphy. Senza dimenticare, naturalmente, GACHIAKUTA, in anteprima con le edizioni LIMITED e VARIANT COVER del n.1.

6 settembre

Settembre si apre con il ritorno del franchise creato da Hiroyuki Takei: SHAMAN KING ZERO n. 1 aprirà una finestra sul passato di Yoh e degli altri partecipanti allo Shaman Fight prima che si unissero al leggendario torneo.

- Advertisement -

Prosegue MY HERO ACADEMIA n. 37: in questo volume mozzafiato si raggiunge un momento critico del grande conflitto!

Ritornano poi altre grandi serie, come EDENS ZERO n. 19, YURI IS MY JOB! n. 4, AYAKASHI TRIANGLE n. 5, FOUR KNIGHTS OF THE APOCALYPSE n. 10 e BLUE BOX n. 5.

- Advertisement -

Previsto anche, per i lettori di ogni età, il nuovo DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA LIBRO DA COLORARE – GIALLO.

13 settembre

La settimana vedrà l’uscita di YOUR LETTER, opera che ha goduto di grande popolarità sulla piattaforma Webtoon, in una speciale edizione in box contenente anche un poster e due illustration card.

In RANKING OF KINGS n. 3, Bojji viaggia in cerca di un uomo che potrebbe renderlo incredibilmente forte, mentre nel regno di Bosse Daida cerca disperatamente di ottenere un potere paragonabile a quello del padre.

Proseguono le riedizioni molto amate KAMISAMA KISS NEW EDITION n. 9 e CLAYMORE NEW EDITION n. 11, e poi le serie OUR NOT SO LONELY PLANET TRAVEL GUIDE n. 4, A COUPLE OF CUCKOOS n. 5, SCUM’S WISH n. 6, VITA DA SLIME n. 21, BAKEMONOGATARI – MONSTER TALE n. 19 e THE KING’S BEAST n. 2

20 settembre

Il 20 settembre è il giorno di grandi classici shonen: DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 17 dà il via alla leggendaria saga di Freezer, mentre ONE PIECE NEW EDITION n. 100 taglia il traguardo del centesimo volume.

Sarà disponibile A TE CHE CONOSCI L’AZZURRO DEL CIELO – HER BLUE SKY ROMANZO, l’adattamento del lungometraggio d’animazione del 2019 scritto da Mari Okada, già disponibile in versione manga.

Lo stesso giorno vedrà l’uscita di I WANT TO BE THE WALL n. 2, SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI n. 23, WELCOME TO THE BALLROOM n. 5, MIX n. 18, MAGICAL GIRL RISUKA n. 3, TO YOUR ETERNITY n. 19 e DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 39.

27 settembre

Il mese si chiude con una giornata ricchissima di uscite: in anteprima di una settimana rispetto all’edizione regular, arrivano GACHIAKUTA n. 1 VARIANT COVER EDITION BOX e GACHIAKUTA n. 1 LIMITED EDITION EXCLUSIVE TRASH BOX, entrambe a tiratura limitata con gadget esclusivi. Il giovane Rudo, gettato nel Baratro per un crimine di cui è stato accusato ingiustamente, scopre di poter estrarre dagli oggetti un potere particolare: ha l’occasione di ribaltare il mondo ingiusto in cui vive.

Per l’etichetta Astra arriva THE PLOT HOLES, graphic novel metanarrativo creato da Sean Gordon Murphy in cui personaggi provenienti da svariati generi letterari hanno il compito di salvare le opere in difficoltà. Sarà disponibile anche una COLLECTOR EDITION di grande formato, ricca di contenuti extra.

In KAIJU NO. 8 n. 9, Leno e Kikoru si addestrano duramente per riuscire a utilizzare, rispettivamente, le potentissime armi No. 6 e No. 4.

DRAGON BALL SUPER n. 20 mette in scena il climax dello scontro con il potentissimo Gas, in grado di mettere seriamente alle strette Goku e Vegeta.

Si conclude la miniserie FROM THE RED FOG n. 5 e prosegue la raccolta HAIKYU!! COLLECTION n. 6.

Usciranno i manhwa TOWER OF GOD n. 11, THE BOXER n. 4, SWEET HOME n. 8, e infine continueranno RUROUNI KENSHIN PERFECT EDITION n. 10, PROMISE CINDERELLA n. 2, TSUBAKI-CHO LONELY PLANET n. 12, HAIKYU!! CLUB n. 2, FINCHÉ MORTE NON CI SEPARI n. 6 e SANPEI IL RAGAZZO PESCATORE TRIBUTE EDITION n. 8.