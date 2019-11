Astromica arriva in Libreria

A Roma due appuntamenti importanti con la Casa Editrice Astromica e Borribooks.

Si terrà il prossimo 21 Novembre presso la libreria Borribooks sita nella Stazione Termini a Roma, la premiazione della graphic novel “Chiamatemi Emanuele” del premio “Book for Peace 2019” , Per l’occasione, La storica libreria Borri Books, annuncerà la collaborazione con la casa editrice Astromica per l’inaugurazione di una linea editoriale di graphic novels targate Astromica/Borri Comics





Alla presenza del pubblico verranno presentate 10 fumetti inediti



ANTI HERO – GIANLUCA CHICCONI

CHIAMATEMI EMANUELE – AURORA MARCHETTI / GIORGIO ALLOSIO / SIMONE BALZANO

DUX ATER – ALEJANDRO ARTESERO / ARMANDO DELFINI

HOWARD – DIANA LAUDANDO / MATTEO PRAYER GALLETTI

KEFAL – GIULIO RIOSA / SALVATORE CUNA

LA MAGHETTA PUTRELLA – GABRIELE MARERI

LILHIUM – TAIA GAUDIANO / ARIANNA CALABRETTA

RED FLAME & YELLOW STAR – STEFANO MILITANO / RITA MONTORSI

SORICO B – MATEEN RAZZAK / GABRIELE RIVA

ZETA – IACOPO CALISTI



In questa occasione verrà conferito un premio speciale

dalla Dott.ssa Maria Molinari (Direttrice Generale Anaspol) e dal Prof. Antonio Imeneo (Direttore Generale Funvic Europa) al Fumetto LGBT edito dalla Casa Editrice Astromica dal titolo Chiamatemi Emanuele.



Ideato da Giorgio Alloisio e Simone Balzano, scritto da Giorgio Alloisio, disegnato e colorato da Aurora Marchetti, il fumetto segue la storia di Anna, 13 anni, ingabbiata in un corpo che non riconosce.

Il giorno della sua Cresima Anna chiede ai genitori un regalo diverso da uno smartphone o una PS4: vuole iniziare il processo per il cambio di sesso.



Il primo volume del fumetto segue la transizione con gli occhi e la viva voce della protagonista,

dai primi dubbi sul proprio genere fino all’inizio della terapia ormonale cercando di trasmettere tutte le emozioni e le sensazioni vissute. Non vi rimane che continuare a seguirci sulla pagina facebook Astromica per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità inoltre il catalogo completo sul sito www.astromica.com dove è possibile scaricare anche l’App. Appuntamento al 21 Novembre alle ore 15 presso la Libreria Borribooks