Attentato Bomba a San Pietroburgo, il blogger nazionalista Tatarsky è morto

Secondo i media russi, un noto blogger nazionalista e corrispondente di guerra, Maksim Fomin, noto anche come “Vladlen Tatarsky“, è stato ucciso in un’esplosione avvenuta in un bar caffè a San Pietroburgo vicino all’Università. I servizi di emergenza riportano che 16 persone sono rimaste ferite in seguito all’esplosione causata da più di 200 grammi di esplosivo TNT.

Fomin era diventato famoso per la sua critica alle inefficienze delle forze armate russe in Ucraina, diventando uno dei blogger militari più seguiti con centinaia di migliaia di follower. Fomin aveva esperienza di guerra avendo combattuto con i separatisti nel Donbass dal 2014 al 2015 e dava regolarmente consigli ai mobilitati sulla situazione sul campo e l’andamento dell’operazione.

Non esitava a criticare i comandi militari russi per le sconfitte subite in Ucraina e, in particolare, nel maggio 2022, denunciò la sconfitta russa nella traversata fallita del fiume Seversky Donetsk. A causa della mancanza di informazioni efficienti dai droni e dei generali di livello, Tatarsky riteneva che l’offensiva nel Donbass fosse ostacolata.