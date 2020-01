Bubble Comics, fumetti dalla Russia all’Italia!

La mission di Bubble Comics è quella di far lavorare scrittori e disegnatori russi con continuità. Demonslayer, Friar, Major Grom e Red Fury sono arrivati anche in Italia

La Bubble Comics è una casa di editrice di fumetti sorta a Mosca all’inizio di questo decennio fondata da appassionati del fumetto internazionale.

Nata con quattro titoli ambientati in un universo condiviso (Demonslayer, Friar, Major Grom e Red Fury), in stile Marvel e DC ma con incontri inizialmente molto rari tra i protagonisti delle varie serie, è stata l’unica casa editrice russa capace di far prosperare una propria linea (altri non fanno che tradurre edizioni di altri paesi) e far lavorare scrittori e disegnatori russi con continuità.

Alle produzioni seriali si sono affiancati fumetti d’autore nella linea Bubble Vision e tanto altro.

Nell’Ottobre 2019 è uscito il primo lungometraggio dedicato a un loro personaggio, il Maggiore Grom della polizia di San Pietroburgo, già protagonista di un cortometraggio facilmente trovabile su youtube. (Trovi tutto alla fine del pezzo)

Dall’ottobre 2018 i fumetti Bubble Comics sono approdati in Italia grazie alla Italycomics

che ha già iniziato la pubblicazione di Demonslayer, Major Grom e del loro grande successo Exlibrium, a cui è seguita la pubblicazione della prima edizione nel mondo della Graphic Novel “Sette Figli – Jaikarn” realizzata dalla loro autrice più famosa, Anastasia Kim.

Questa pagina https://www.facebook.com/bubblecomicsitalia/ vi terrà aggiornati sulle edizioni italiane in corso di pubblicazione.