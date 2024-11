Buon Compleanno Maia! 

Nell’aprile 1975 sul canale giapponese NET faceva il suo debutto ufficiale L’APE MAIA, la serie che avrebbe conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo. A cinquant’anni dalla prima messa in onda, Maia è ancora simbolo di curiosità, rispetto della natura e voglia di esplorare il mondo coi propri amici e riesce a incantare bambini e adulti di tre generazioni diverse con le sue storie senza tempo.

Per celebrare questo importante anniversario, DeAPlaneta Entertainment, che detiene i diritti della serie animata in Italia, Spagna, Portogallo e Grecia, ha creato un logo speciale dedicato ai 50 anni de “L’Ape Maia”.

Proprio dalla presentazione del nuovo logo

prende il via una serie di iniziative che, a partire dalla primavera 2025 e durante tutto il 2026, vedranno protagonista Maia con festeggiamenti speciali online e offline in Italia, Spagna, Portogallo e Grecia che racconteranno lo spirito green del personaggio, la capacità di farsi portavoce dei valori legati alla salvaguardia della natura e del pianeta, l’importanza di essere sé stessi e preservare il proprio spirito libero.

La linea “rétro” del logo celebrativo richiama le origini di Maia, ma non rinuncia allo spirito contemporaneo dei temi chiave del personaggio per proporre una celebrazione che desidera dialogare in maniera trasversale con tutte le generazioni che amano Maia. Il logo sarà applicato su grafiche iconiche dedicate al “50th Anniversary” e sarà protagonista di prodotti in Limited Edition dedicati all’amatissima ape.

Dopo il debutto giapponese, L’Ape Maia è rapidamente diventata una delle serie animate più amate e longeve di sempre.

Le avventure di Maia nel prato dei papaveri in compagnia di amici fedeli – come il piccolo Willy, la saggia Cassandra e la cavalletta Flip – raccontano un mondo naturale che incarna valori trasversali per grandi e piccini. Così, nel corso di questi 50 anni, Maia è stata rappresentata sia in versione animata 2D (quella che ha visto il suo debutto nel 1975) sia in una nuova versione 3D che ha guidato la protagonista in una dimensione più moderna e attuale.

Entrambe le rappresentazioni incarnano però la stessa Maia: un’ape curiosa e vivace, il cui cuore resta legato agli amici di sempre e alle mille avventure nel prato dei papaveri. Maia, del resto, non è solo un’ape: è un simbolo di scoperta che fa propri valori centrali per ogni bambino. Dopo ogni avventura, la curiosa Maia impara che il suo alveare è sempre pronto ad accoglierla di nuovo. Proprio come fanno tutti i suoi spettatori che, anche cinquant’anni dopo, non possono fare a meno di seguirla in volo nelle sue tantissime avventure.

DOVE VEDERE LA SERIE L’APE MAIA

Free: RaiPlay – Stagione 1, 78 episodi: L’Ape Maia 3D in CGI

Piattaforme a pagamento: Tim Vision e Amazon Prime Video