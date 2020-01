NON È UN ROMANZO, NON È UN FUMETTO,NON È UN HORROR, NON È UNO SPLATTER. NON SAPPIAMO ESATTAMENTE COSA SIA MA SIAMO SICURI CHE CACCIUCCO UMANO VI TERRÀ INCOLLATI ALLE SUE PAGINE.

Un piatto da consumarsi prima che raffreddi. Perché a Livorno, dove proprio il Cacciucco è trasposizione gastronomica di un’anima dagli ingredienti eterogenei, passare dal vendere aspirapolvere porta a porta al comprendere l’importanza dell’amore libero è un attimo che dura giusto il tempo di un Boia de’, e di qualche martellata in testa…

BUON APPETITO!

La ricetta per il Cacciucco Umano non è complicata: per iniziare bisogna fare a pezzi un sognatore dalle grandi prospettive e uno stalker che sente le voci, tritare bene un favollino di un metro e cinquanta, battere a sangue un ultras irriverente, spiaccicare un ingegnere pisano trasformatosi per necessità in spacciatore extracomunitario e abbrustolire un senzatetto in bicicletta che ha dato fuoco alla Torre di Pisa; insaporire il tutto con un pizzico di goliardia, far sfumare nell’amore incondizionato di un commesso coraggioso, mescolare alla rinfusa lasciando lo zuppone ad amalgamare a fuoco lento, in un pentolone grande quanto una città, e dare il tocco finale con una botta di consapevolezza all’altezza del cuore.

Cacciucco Umano è preordinabile sullo store di Fumetti di Cane e su Amazon

Alberto Petrosino

È nato a Livorno nel 1985. Ha pubblicato nel 2012 il thriller psicologico-esistenziale Oltre il buio per Casini Editore e ha scritto un sacco di altri romanzi che, con la fortuna che si ritrova, usciranno postumi.

Prenzy

Illustratore e fumettista, collabora con editori italiani e stranieri. Per Shockdom è autore di 666. Il male dentro, Tutti pazzi, Noumeno, #Like4like e Petali Sepolti.