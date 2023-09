Carlos Sainz JR vince a Singapore, sveliamo ogni segreto del suo successo.

Occhi puntati su Carlos Sainz Jr, il pilota spagnolo di Ferrari che per la seconda volta si è aggiudicato la Pole Position, quella del GP di Monza e Singapore. Ma soprattutto ha vinto la gara e riportato Ferrari nella lista delle scuderie vincitrici. Il circuito di Singapore, difficile e intenso, vede ritornare al podio anche Hamilton, per un giorno si toglie il primato a Max Verstappen e Red Bull Racing, dopo tanto si torna a vedere una gara tra Mercedes e Ferrari, il mondiale però non è ancora finito.

Dieta, allenamento e altri sport

L’allenamento di un pilota di Formula Uno è fatto anche di ginnastica e concentrazione. Nella monovolume devono rientrare preparati e rilassati, devono saper gestire l’adrenalina ma anche i momenti di tensione della gara. Lavoro di squadra e anche uno stile di vita attento. A Carlos Sainz piace la muscolatura perfetta e anche l’elasticità. Si allena con pesi ed esercizi di tonificazione, è attento al collo e alla postura.

Tra pesi e sollevamenti, ecco che lavora su spalle, dorsali, tricipiti, addominali. Carlos conosce tutte le mosse del pugilato, sport importante che lo aiuta a scaricare i nervi, allenare i movimenti, trovare equilibrio e concentrazione. Non è l’unico sport, infatti ci sono anche tennis, golf e bicicletta tra gli sport preferiti.

Un’amante della buona cucina

La parte interessante della vita di Carlos, campione GP a Singapore, è la cucina. Spagna e Italia hanno due cose in comune, delle ricette molto ricche e saporite, dei veri piatti unici. Da bravo spagnolo, che cosa può piacere a Jr? Tortilla (Frittata di patate), le crocchette spagnole, del buon polpo e poi, anche un buon hamburger. “Ho sempre avuto un ottimo rapporto col cibo e quando mi ritrovo essere in altri paesi devo stare attento a non prendere un chiletto“. “Solo la domenica sera siamo liberi a dieta”… un classico 😉 Altri piatti preferiti? Alcuni della cucina italiana, partendo da carbonara e parmigiana. Molte ricette qui elencate le abbiamo scritte nella nostra rubrica di cucina e preparate con friggitrice ad aria.

