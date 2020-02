Coronavirus: altri 99 nuovi casi di contagio e forse 1 italiano sulla Diamond

Continuano ad aumentare i contagiati. Altre 99 persone a bordo della Diamond Princess sono risultate positive al Coronavirus. Lo riferiscono i media giapponesi. La nave da crociera ha ispezionato un totale di 1723 passeggeri e membri dell’equipaggio e ha confermato 454 infezioni.

A bordo forse 1 italiano contagiato

Fra i passeggeri contagiati a bordo della nave da crociera ci sarebbe un italiano infetto. L’uomo è partito con il volo americano perchè residente in America coniugato con una donna americana. Il capo dell’unita di crisi della Farnesina Stefano Verrecchia ha affermato “Aspettiamo ancora conferme, nei connazionali di cui ci dobbiamo occupare noi non risulta al momento alcun contagiato“.

Nuova fase dell’epidemia

In Giappone intanto sulla terra ferma i casi confermati sono 65 e le autorità avvertono che l’epidemia sta entrando in una nuova fase e quindi è consigliato evitare grandi raduni. In precedenza, il Ministero della Salute israeliano ha confermato domenica sera che un altro israeliano ha contratto il coronavirus a bordo della Diamond Princess in quarantena, portando il totale a tre .

La nave è attualmente ancorata a Yokohama, vicino a Tokyo. Lunedì è stato visto il primo aereo evacuare i cittadini statunitensi dalla nave che sbarcava in California, con i passeggeri pronti per due settimane di quarantena in una base militare.

La Cina potrebbe rinviare il congresso nazionale del popolo a causa del virus

In una nota diffusa dal Comitato permanente del Popolo nel prossimo meeting si valuterà la decisione sul bando del commercio illegale di animali selvatici e l’eliminazione quindi delle cattive abitudini di mangiare animali selvatici a tutela della salute e della sicurezza delle persone. Il Coronavirus si ritiene sia stavo sviluppato da pangolini e pipistrelli.

Inoltre la Cina potrebbe decidere di rinviare il Congresso nazionale del popolo ovvero la sessione parlamentare in programma per gli inizi di marzo a causa del Coronavirus.