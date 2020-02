Coronavirus, laboratorio in California afferma di aver scoperto il vaccino in 3 ore

Un laboratorio americano afferma di aver scoperto un vaccino contro il Coronavirus in tre ore dopo aver ottenuto la sequenza genetica del virus già a gennaio. Il laboratorio in questione si chiama Inovio Pharmaceuticals e ha sede in Pennsylvania. Gli scienziati stanno facendo il possibile per immetterlo sul mercato a tempi da record.

Scoperto vaccino in sole tre ore

Il dott. J. Joseph Kim, presidente e CEO di Inovio FOX Business ha detto “ Siamo stati in grado di costruire rapidamente il nostro vaccino nel giro di circa tre ore, una volta ottenuta la sequenza del DNA dal virus a causa della potenza della nostra piattaforma di medicina del DNA, “Il nostro obiettivo è iniziare i test umani di fase uno negli Stati Uniti all’inizio di questa estate“.

Test clinici sull’uomo

Il virus intanto continua a mieter vittime , in Cina 254 nuovi decessi giornalieri e 15.152 nuovi casi al giorno. La società americana Inovio Pharmaceuticals sta collaborando con Beijing Advaccine, una società cinese, per lavorare sul vaccino. Inovio ha anche ricevuto $ 9 milioni per lavorare sul vaccino dalla Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, che è sostenuta dal miliardario Bill Gates.

Il ricercatore Kim ha dichiarato ” Lo abbiamo già fatto molte, molte volte prima. Il più rilevante è stato la costruzione del nostro vaccino contro il virus MERS, che è un coronavirus della stessa famiglia di COVID-19“, Inovio ha preso un vaccino per il virus Zika dalla progettazione costruttiva ai test sull’uomo negli Stati Uniti in meno di sette mesi.Ha aggiunto ” Inovio sta costruendo una coalizione per la “guerra” contro COVID-19 che richiederà un aumento di migliaia e migliaia di dosi“.

Intanto un’altra società americana la Novavax , con sede nel Maryland sta tentando di produrre un vaccino in soli tre mesi. La società ha prodotto un vaccino contro l’Ebola in 90 giorni.

