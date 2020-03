Coronavirus: stop alle consegne a domicilio

Dopo l’ordinanza che ha previsto la chiusura dei bar, delle pizzerie ecc. entro le 18, molte persone si sono fiondate sulle consegne a domicilio delle pizze e altri prodotti, anche per sopperire all’impossibilità di fare la spesa e di cucinare agevolmente (fuori ai supermercati ci sono file interminabili, per poter fare la spesa ci vogliono ore di attesa).

La Campania contro la pizza a domicilio

Tuttavia, in Campania, l’abuso delle consegne del cibo verrà presto limitato dal governatore della regione Vincenzo De Luca. Ai microfoni del programma RaiTre “Carta Bianca” ha infatti spiegato: «Se abbiamo 100 pizzerie che ogni sera fanno almeno dieci consegne a domicilio, diventano mille contatti in dieci giorni, con la consegna di pizze a meno di un metro dal cliente. È una piccola cosa che rischia di creare migliaia di contatti personali e moltiplicare il contagio. Mettere in campo misure rigorose significa questo, le mezze misure non servono. Se non siamo rigorosi oggi, rischiamo di trascinarci questo problema per mesi e mesi, con una crisi economica drammatica. Tante lamentazioni sono superflue, facciamo due settimane di sacrificio, così che dopo ci sarà una ripresa economica inimmaginabile, perché la gente avrà voglia di vivere».

Cgil Milano: i driver vanno tutelati

Non così drastico il sindacato Filt Cgil Milano, che fa ai consumatori un appello, per tutelare i corrieri e tutti coloro che lavorano nella logistica: si chiede di limitare le consegne ai soli beni necessari. A Busto Arsizio, infatti, è ricoverato il primo driver di Amazon che è stato contagiato durante una consegna.

Ciò accade perché, nonostante le precauzione, chi sta fuori tutto il giorno e continua a maneggiare pacchi non riesce a lavarsi le mani immediatamente dopo ogni consegna, pertanto il contagio si diffonde. Pertanto, ok alle consegne urgenti di beni alimentari e medicine, ma si consiglia di evitare le consegne non indispensabili di articoli superflui.