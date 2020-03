Coronavirus: USA raggiunge il terzo posto per numero di contagi

La pandemia scatenata dal coronavirus continua a propagarsi in tutto il mondo. E la situazione sembra essere peggiorata soprattutto negli Stati Uniti. Stando ai nuovi dati condivisi, il numero totale di persone contagiate negli USA ha superato i 25 mila casi, si parla precisamente di 25,493 colpite dal Covid-19.

Numero che porta gli Stati Uniti al terzo posto per numero di persone contagiate, dopo Cina ed Italia. Adesso al quarto posto troviamo la Spagna. Per quanto riguarda i USA invece, stando ai nuovi dati condivisi, in un giorno sono stati registrati 8000 nuovi infetti. Mentre il numero dei decessi è salito a 307.

Nonostante ciò, dagli Stati Uniti arriva comunque una buona notizia. Dopo essersi sottoposti ai test, è emerso che Mike Pence e la moglie Karen non hanno contratto il virus. La notizia è stata confermata da una portavoce del vicepresidente, che è anche a capo della Task Force formata in USA per contrastare il coronavirus.

Donald Trump offre aiuto alla Corea del Nord per combattere il coronavirus

Nonostante la situazione americana, il Presidente degli Stati Uniti non sembra negare il suo supporto anche ad altri stati. Stando a quanto riferito dalla Kcna, l’agenzia di stampa ufficiale nordcoreana, Donald Trump avrebbe offerto il suo aiuto alla Corea del Nord nella lotta contro il coronavirus.

Una richiesta di aiuto che è stata inviata dal presidente degli USA al leader nordcoreano Kim Jong-un tramite una missiva. Al momento il contenuto di questa lettera non è ancora stata resa pubblica. L’unica informazione nota è che conterrebbe anche un piano studiato per migliorare e spingere i legami tra i due paesi.

Per ora non è chiaro se il leader coreano abbia accettato questa proposta. Probabilmente una risposta ufficiale arriverà nei prossimi giorni. E non è da escludere che in futuro scopriremo anche nel dettaglio in cosa consiste il piano organizzato dal governo degli Stati Uniti per collaborare con la Corea del Nord.