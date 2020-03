Dante a fumetti e altre biografie di italiani illustri disponibili gratis on line

Kleiner Flug ha deciso di guardare al "lato positivo", di rivalutare l'importanza dello stare a casa, dell'otium come lo intendevano gli antichi: non come l'ozio moderno, bensì come momento ricreativo per scrivere, leggere e ampliare la propria mente.