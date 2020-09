Donald Trump a fumetti

Si è chiusa giovedì 27 agosto, la Convention dei Repubblicani, il più importante appuntamento politico del Partito Repubblicano che ha naturalmente incaricato il presidente, Donald Trump, di correre per un possibile secondo mandato.

E com’è nello stile dell’attuale amministrazione, sono successe cose imprevedibili e folli: Trump ha graziato un uomo in diretta nazionale, dato la cittadinanza a cinque persone, e fatto partecipare alla Convention complottisti, fanatici delle armi e nostalgici del suffragio ristretto per soli uomini .

Insomma, per farla breve Trump ha diretto questa Convention nello stesso modo in cui ha guidato l’America: in maniera “impresentabile”.

Ma cosa ce ne frega delle elezioni americane, direte voi, che già qui non ce la passiamo tanto bene? Be’, perché anche la DOUbLe SHOt ha da dire la sua su Donald Trump!

E lo farà pubblicando ad ottobre, in collaborazione con Arancia Studio, il volume IMPRES(ID)ENTABILE: DONALD TRUMP SECONDO GLI AMERICANI, che raccoglie le vignette scritte e disegnate da Kieron Dwyer durante questi tragici e grotteschi anni di politica trumpiana.

Kieron Dwyer, noto per aver lavorato con Marvel e DC Comics su personaggi come Batman, Superman, Capitan America, Avengers e X-Men, oltre che per aver realizzato campagne pubblicitarie per Coca Cola, Samsung e Levi’s, si è concentrato sulla follia, la stupidità e l’anemia culturale del presidente. Partendo dal famoso giro sulle scale mobili del 2015 che sancì la candidatura di Trump fino ad arrivare ai giorni nostri, Dwyer indaga sul declino della politica americana.

IMPRES(ID)ENTABILE è dissacrante, irriverente e caustico.

Un vero e proprio ritratto al vetriolo del peggior Presidente degli Stati Uniti mai eletto in oltre duecento anni. 160 pagine di sorrisi amari e risate a denti stretti in arrivo a OTTOBRE 2020 in uno strepitoso volume cartonato a 19,90 euro!