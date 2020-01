Dylan Dog Fan Film: Masquerade

Cesare si trova a fare i conti con un mondo che sta cambiando per il peggio, proprio come Dylan nella storia di Alessandro Bilotta "Il Pianeta dei Morti" (Color Fest n.2).

Come “Dellamorte Dellamore” 1994 di Michele Soavi (con Rupert Everett e Anna Falchi), “Masquerade” ritrae un protagonista simil-dylaniano chiamato Cesare (interpretato dal Marco Canadea, il quale ha lavorato in “Rush” 2013 con Ron Howard).

Venezia, Italia.

Cesare ha lasciato il suo lavoro come capo del dipartimento speciale incaricato dell’integrazione dei Returnees nella società.

Si è licenziato perché non era più d’accordo con la loro politica di trattare quelle creature come schiavi. Cesare si batte per la loro vita, quando il Doge di Venezia decide di distruggerli quando diventa politicamente conveniente.

La determinazione di Cesare non sta solo nella tutela dei diritti umani. Crede che possano ancora provare emozioni e, forse un giorno, parlare. La sua cara Amanda è stata trasformata da qualche anno in un Returnee , ma Cesare ha sempre rifiutato di trattarla come un cane con la rabbia. Quando il Doge sta per premere il pulsante che annienterà ogni “RITORNATO” a Venezia, Cesare interferirà….

