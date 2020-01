È il momento dei boy’s love firmati J-POP Manga!

Dalla prossima settimana, il 29 gennaio arrivano in fumetteria e libreria due nuovi volumi boy’s love: Escape Journey che celebre il grande ritorno di Ogeretsu Tanaka e una nuova promessa del genere yaoi, Scarlet Beriko con il volume unico, Jackass!

Dalla prossima settimana, il 29 gennaio arrivano in fumetteria e libreria due nuovi volumi boy’s love: Escape Journey che celebre il grande ritorno di Ogeretsu Tanaka e una nuova promessa del genere yaoi, Scarlet Beriko con il volume unico, Jackass!













Jackass!

Durante l’ora di educazione fisica, Keisuke Hara cambiandosi vede sbucare dai pantaloni che indossa un paio di collant a causa della sbadataggine della sorella! Fortunatamente il suo migliore amico Shinoda lo nota tempestivamente e con un pretesto lo porta in infermeria. Ma una volta soli, Shinoda rimane colpito dalla gamba di Keisuke avvolta dalla calza… Inizia così il sogno a occhi aperti di un ragazzo con i collant!

«Siamo felicissimi di essere i primi a portare un’autrice tanto attesa in Italia» dice la Marketing Manager di J-POP Manga, e grande appassionata del genere, Georgia Cocchi Pontalti. «Scarlett Beriko si è distinta negli ultimi anni nel panorama Boy’s Love grazie alle sue storie non convenzionali, ai suoi personaggi fuori dai cliché del genere, e alla vena sexy, ma al contempo comica, delle sue opere. Non poteva assolutamente mancare dal nostro catalogo!»

Il 29 gennaio sarà inoltre disponibile il primo volume di Escape Journey, una nuova mini serie di Ogeretsu Tanaka, autrice già famosa in Italia per Neon Sign Amber e Yarichin Bitch Club.

Escape Journey

All’università Naoto incontra inaspettatamente il suo ex ragazzo Taichi, che vedeva la loro storia come puramente fisica. La brusca fine di questa relazione porta Naoto a nutrire del rancore verso di lui, che si affievolisce quando si accorge che Taichi è cambiato dai tempi dai tempi del liceo. Una storia d’amore sofferta, che mostra come due perfetti amici possano essere una pessima coppia.

La passione Boy’s love continuerà nei mesi seguenti con altre due nuove uscite, gli attesissimi Void di Zariya Ranmaru e Love Stage!! di Eiki Eiki e Taishi Zao.

Il 29 Gennaio usciranno inoltre per J-POP Manga: La Regina d’Egitto – L’Occhio Azzurro di Horus 1 (novità), Danmachi – Sword Oratoria 10, Black Night Parade 02, Rikudo 17, Toradora! 9, Zelda – Twilight Princess 7 e Devilman Saga 10.