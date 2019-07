Faglia di Sant’Andrea pronta per il “Big One”

La faglia di Sant'Andrea sembra essere in uno stato "davvero critico" e in quanto tale, potrebbe generare un grande terremoto imminente.

La Faglia di Sant’Andrea è pronta per il “Big One”

Il direttore del Southern California Earthquake Center , Thomas Jordan, ha recentemente fatto un annuncio in cui sostiene che che la faglia di Sant’Andrea sembra essere in uno stato “davvero critico” e in quanto tale, potrebbe generare un grande terremoto imminente.

Ciò che è totalmente nuovo per i californiani abituati al rischio sismico, è l’avvertimento che la parte meridionale della faglia ” sembra chiusa, caricata e pronta per andare “.

Anche se i due terremoti recenti si sono verificati in una serie di piccole faglie estranee alla Faglia di Sant’Andrea, sono stati i sismi più forti che hanno colpito lo stato della California in due decenni.

La placca del Pacifico si muove più velocemente

Secondo il sismologo , ” non c’è stato un rilascio importante di stress nella parte meridionale del sistema di faglia di San Andreas dal 1857” . Entrambe le placche si stanno muovendo in direzione nord, ma la placca del Pacifico si muove più velocemente della controparte nordamericana, il che significa che le tensioni tra le placche si stanno costantemente accumulando.

Nel 1906, alcuni di questi “stress” furono rilasciati in modo catastrofico nella zona della Baia di San Francisco in un evento di magnitudo 7.8 e di nuovo, nel nord della California, durante il terremoto di Loma Prieta del 6.9 di magnitudo 1989 .

“Big One” imminente

Eventi di queste grandezze, non si sono verificati lungo la faglia di Sant’ Andrea nel sud dello stato, portando all’intuizione logica che un grande terremoto sia imminente e, vista la quantità di stress che potrebbe effettivamente aver accumulato, potrebbe essere il ” Big One “.

Nel tentativo di comprendere gli effetti di un grande terremoto del sud di San Andreas, l’US Geological Survey ha modellato un evento di magnitudo 7.8, con uno slittamento di 2-7 metri, per rappresentare gli stress che si sono accumulati nell’area dall’ultimo grande evento .Da questo modello è emerso che il danno sarebbe più grave per le costruzioni a “cavallo della faglia” . Fortunatamente, le costruzioni di questo tipo sono poche ma ciò che potrebbe essere influenzato da questo “slittamento” , sono le 966 strade, i 90 cavi in ​​fibra ottica, i 39 tubi del gas e le 141 linee elettriche che attraversano la zona di guasto. In caso di un “Big One” il bilancio complessivo delle vittime è stimato a 1.800. Un terremoto di grande portata peró destabilizzerebbe completamente la tettonica della regione a tal punto che ci sarebbero scosse di assestamento potenzialmente molto violente.

Una ferita visibile dallo spazio

I due massicci terremoti che hanno scosso la California meridionale la scorsa settimana, non hanno solo danneggiato le strade e provocato incendi, ma hanno anche lasciato una “ferita” nella Terra così grande da poter essere vista dallo spazio.

Planet Labs Inc. ha catturato immagini satellitari precedenti e successive del 4 e 6 luglio che evidenziano chiaramente una frattura della superficie terrestre vicino all’epicentro del terremoto di magnitudo 7.1 di venerdì, a 11 miglia a nord-nord-est di Ridgecrest, in California.

Le immagini sono state condivise su Twitter da Will Marshall, CEO della società di imaging terrestre di San Francisco.

Thx for making the gif! https://t.co/bbBqgMkQ6t — Will Marshall (@Will4Planet) July 7, 2019

La frattura che si estende attraverso il deserto del Mojave e attraverso un’autostrada, è già diventata un’ “attrazione locale” , come riportato dal San Francisco Chronicle.

I rabbini profetizzano la fine del mondo

Interessante anche il parere di un rabbino che afferma di aver predetto il recente terremoto in California. Secondo la sua previsione, altri tremori devastanti arriveranno e saranno accompagnati da eruzioni vulcaniche e guerre, che porteranno alla fine del mondo.

A dicembre dello scorso anno, il rabbino Mordechai Genut ha parlato a Breaking Israel News del suo libro Davar B’ito, una guida al calendario ebraico. Il rabbino Genut ha detto che in seguito ad un‘eclissi solare attraverso le Americhe, ci saranno terremoti in tutto il mondo. Secondo il rabbino, “l’eclissi lunare nel mese di Shevat è un segno dell’innalzamento dell’aspetto del din (giudizio) nel mondo”.

Di fatto, un’eclisse ha oscurato parti dell’America centrale e del Sud America a giugno ed è stata seguita dal terremoto della California poco dopo. Seguendo le previsioni incredibilmente accurate, altri studiosi hanno analizzato il libro del rabbino Genut, e credono che durante il mese del Tammuz si verificherà una devastazione a livello mondiale.

Questa ondata di disastri sismici fu anche preannunciata dal rabbino Matityahu Glazerson, un esperto di codici biblici.

Secondo il rabbino “le persone, anche le persone che sostengono di essere religiose, stanno calpestando l’onore di Dio“.

di Monica Ellini