Finlandia: la Turchia ratifica adesione alla Nato. Nella notte il voto favorevole del Parlamento

Il parlamento turco ha ratificato i protocolli di adesione della Finlandia alla Nato.

La Finlandia fa ora parte della Nato

Il parlamento ungherese aveva approvato il 27 marzo l’entrata nella Nato. Con il voto di oggi, la Turchia è l’ultimo Paese membro della Nato a dare il via libera alla Finlandia. Helsinki fa ora parte dell’Alleanza atlantica. Ankara deve approvare anche l’adesione di Stoccolma, ma per farlo ha bisogno che la Svezia proceda con l’estradizione di militanti ritenuti terroristi. I deputati turchi hanno votato all’unanimità l’entrata di Helsinki: 276 i voti che hanno permesso l’ingresso nell’Alleanza. Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha dichiarato che “la ratifica turca rende più sicura la Nato”.

Le dichiarazioni di Stoltenberg

“Accolgo con favore il voto della Grande assemblea nazionale della Turchia per completare la ratifica dell’adesione della Finlandia”., ha dichiarato Stoltenberg. “Ciò renderà l’intera famiglia della Nato più forte e più sicura”. Il contributo che Helsinki porterà in dote all’Alleanza, sarà composto da forze armate robuste, un esercito ampio e un’aviazione efficiente. Resta l’incertezza militare e politica come nodo da sciogliere. Helsinki romperebbe decenni di neutralità e convivenza più o meno pacifica con la Russia.