Finlandia nella Nato: Mosca rafforza le difese

La Russia fa sapere che rafforzerà le sue difese ad ovest e a nord-ovest del Paese dopo l’annessione della Finlandia nella Nato.

Finlandia: cos’ha dichiarato la Russia?

Il vice ministro degli Esteri russo Alexander Grushko ha dichiarato all’agenzia Ria Novosti che la Russia adotterà misure di difesa più stringenti dopo l’annessione Alla Nato da parte della Finlandia. “Parte delle misure”, ha detto Grushko, “sono già stata annunciate. Rafforzeremo il nostro potenziale nelle direzioni ovest e nord-ovest. Se forze e mezzi di altri membri della Nato verranno dispiegati sul territorio finlandese, adotteremo passi ulteriori per garantire la sicurezza militare della Russia“. Dall’altra parte della barricata, invece, il segretario generale della Nato Stoltenberg si rallegra per l’evento storico. “Alzeremo la bandiera finlandese per la prima volta e sarà una buona giornata per la sicurezza di tutti“.

Bruxelles dà il benvenuto al nuovo alleato

Stoltenberg ha parlato di una settimana storica per la Nato, che accoglie la Finlandia tra gli Alleati. Ha poi dichiarato che la commissione Nato-Ucraina si riunirà con il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba. Il segretario generale vuole essere sicuro che, a guerra finita, la Russia non invada ancora l’Ucraina. “Mi aspetto che domani e dopo i ministri inizino il processo di decisione per quanto riguarda la partnership di lungo periodo con l’Ucraina che la porti più vicina alla Nato“.