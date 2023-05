Giappone, uomo spara sulla folla: uccise tre persone

Nuovo episodio di sangue in Giappone dove un uomo ha ha ucciso due poliziotti e una donna nella prefettura di Nagamo. L’uomo, stando alle prima testimonianze dei media, avrebbe agito vestito in mimetica e con in mano un coltello e un fucile nel bel mezzo della folla. Il responsabile avrebbe dapprima ucciso una donna con una coltellata, successivamente si sarebbe diretto verso due poliziotti e li avrebbe freddati con un fucile presumibilmente da caccia.

Secondo la televisione nazionale NHK, la donna in questione sarebbe morta non subito ma dopo essere stata trasferita nell’ospedale cittadino. I due poliziotti invece sono morti sul colpo a causa della vicinanza degli spari. La persona in questione, di cui non si conoscono le generalità, secondo la tv giapponese era vestita in mimetica e indossava dei classici occhiali da sole. Non si conoscono i motivi per cui abbia agito in questo modo rompendo la tranquillità di una città come Nagano, nota per esser “immune” da eventi di questo tipo.

Tanta paura dunque nella città dell’omonima prefettura, ma anche in tutto il Giappone, un Paese che dalla morte dell’ex premier Shinzo Abe ha vissuto vari momenti di questi tipo nei quali persone esaltate o semplicemente armate hanno seminato il panico tra la folla.