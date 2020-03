Google Arts and Culture, l’app che ti permette di visitare musei e gallerie virtuali

In questo tempo di quarantena per via del Coronavirus molti di noi si trovano a casa. Per rendere più facile e meno noioso la permanenza a casa, Google ha lanciato un servizio che consente a tutti di visitare virtualmente i musei e le gallerie d’arte più belle al mondo comodamente seduti sul divano di casa.

Musei e gallerie virtuali gratis

L’App in questione si chiama Google Arts and Culture che attraverso una partnership con oltre 2.500 musei e gallerie in tutto il mondo offre a tutti gli utenti dei tour virtuali e mostre online delle collezioni più famose al mondo. I “tour” consentono di esplorare gli interni dei musei più famosi del mondo in modo simile a Google Street View. Il servizio si può scaricare tramite l’app gratuita Google Arts and Culture per iOS o Android direttamente sullo smartphone o Tablet.

Oltre ad offrire tour virtuali gli utenti possono guardare da vicino le opere ad esempio l’autoritratto di Van Gogh. Tra i musei più importanti che hanno collaborato con questa iniziativa ci sono: il Musée d’Orsay di Parigi, il Riksmuseum nei Paesi Bassi, il J. Paul Getty Museum di Los Angeles, la Galleria degli Uffizi di Firenze e il Guggenheim Museum di New York, solo per citarne alcuni.

British Museum, Londra

Il British Museum che si trova nel cuore di Londra consente di attraversare diversi periodi storici e scoprire reperti archeologici come le mummie egizie. Inoltre, è possibile osservare centinaia di altri artefatti, un’occasione da non perdere!

Rijksmuseum, Amsterdam, Paesi Bassi

Il tour virtuale di questo museo offre dei capolavori del secolo d’oro olandese attraverso le sue sale decorate. Si possono ammirare opere di geni come Vermeer e Rembrandt.

Museo statale Ermitage, San Pietroburgo, Russia

L’Hermitage è uno dei più grandi musei del mondo. Le sue mostre comprendono oltre 3 milioni di opere provenienti da Europa occidentale, Medio Oriente, Russia e molti altre paesi. Il museo è costituito da cinque edifici situati nel centro storico di San Pietroburgo.

Galleria degli Uffizi, Firenze

La galleria degli Uffizi progettata da Giorgio Vasari nel 1560, offre ai visitatori una mostra della collezione dinastica di sculture antiche, opere d’arte e manufatti. Anche se hai già visto gli Uffizi, puoi farlo nuovamente con una visita virtuale.

Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, Roma

La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea ospita la più completa collezione dedicata all’arte italiana e internazionale tra il XIX e il XXI secolo. 20.000 opere tra dipinti, disegni, sculture e installazioni appartenenti alle principali correnti artistiche degli ultimi due secoli. Vale la pena di visitare questo importante museo, fallo attraverso una passeggiata virtuale.

Van Gogh Museum, Amsterdam, Paesi Bassi

E’ uno dei musei più famosi al mondo. Ospita le opere del grande pittore Vincent van Gogh, potrai visitare una collezione che comprende oltre 200 dipinti, 500 disegni e oltre 750 lettere manoscritte originali.

Museo Firda Kahlo, Città del Messico, Messico

Non perderti il tour virtuale del museo di Frida Kahlo. La Casa Azul (La casa blu) è il luogo in cui nacque, visse e morì Frida Kahlo, la più famosa artista latinoamericana del mondo. L’edificio, che risale al 1904, non era originariamente una grande costruzione. Oggi è un edificio di 800 mq circondato 1200 mq di terreno. Diego Rivera e Frida lo riempirono di colore, arte popolare e pezzi preispanici per mostrare la loro ammirazione per i popoli e le culture del Messico.

MoMA The Museum of Modern Art, New York, USA

Il Museum of Modern Art (MoMA) si trova nel centro di Manhattan è stato il primo museo dedicato all’era moderna. La ricca collezione ospita opere di arte contemporanea e moderna. Troviamo quadri come le “Ninfee” di Claude Monet, “Notte stellata” di Vincent van Gogh e “Les Demoiselles d’Avignon” di Pablo Picasso, oltre a lavori più recenti di Andy Warhol, Elizabeth Murray, Cindy Sherman e molti altri.

Musée d’Orsay, Parigi, Francia

Questa galleria parigina ospita decine di opere famose di artisti francesi che hanno vissuto e lavorato dal 1848 al 1914. Prova il tour virtuale e ammira le opere d’arte di artisti di fama mondiale come Monet, Gauguin e Cézanne.

Museo Nazionale di Antropologia, Città del Messico, Messico

Questo affascinante museo è dedicato alla storia e alla cultura del Messico. Al suo interno è possibile ammirare interessanti reperti di archeologia e storia. Non perdere l’occasione di visitare tutte e 23 le sale che espongono una serie di oggetti antichi, compresi alcuni dell’antica civiltà Maya.

The J. Paul Getty Museum, Los Angeles, USA

Questo museo d’arte che si trova in California ti riporta indietro fino all’ottavo secolo e consente di ammirare le opere d’arte europee a partire da quel periodo. Partecipa al tour di Street View per esplorare la vasta collezione di capolavori: dipinti, disegni, sculture, manoscritti e fotografie.