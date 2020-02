Grande Fratello VIP, Pago vuole lasciare Serena? “Sono stanco”

Dopo la furibonda lite tra Pago e Serena le acqua sembravano essersi calmate, invece durante un confessionale avvenuto ieri pomeriggio, Pacifico ha iniziato ad avere alcuni dubbi sulla sua relazione con l’ex tronista di uomini e Donne.

Il confessionale di Pago su Serena Enardu

La lite tra i due fidanzati è esplosa durante la decima puntata del Grande Fratello Vip, con l’entrata del fratello di Pago. Pedro ha varcato la porta rossa per avvertire Pacifico di alcuni like che Serena ha lasciato sulle foto dell’ex tentatore Alessandro Graziani, conosciuto durante il reality di Tempestion Island.

La furibonda lite tra Pago e Serena è stata amplificata da quest’ultima perché non si è sentita difesa dall’uomo che diceva di amarla. Pacifico Settembre nel più totale caos della serata ha chiesto scusa in diretta a Serena, ammettendo l’errore di non aver capito la sua donna.

Pago durante il confessionale?

Ieri però durante un confessionale ha esordito con alcuni dubbi che si sono insinuati nella sua mente. “Non metto in dubbio il suo amore ma questo non toglie che ci vuole un po’ più di attenzione. Non sono una roccia, non sono super man. […] Pensavo ingenuamente che le cose che potevano accadere non mi avrebbero causato danni, invece no. Sono stanco” queste le parole pronunciate dal cantante.

I concorrenti della Casa divisi tra Pago e Serena

Denver e Antonio Zequila si sono schierati a favore di Serena, sono convinti che la donna non sia minimamente interessata alla popolarità, di altro parere è Fernanda Lessa che ha detto: “Lui stava meglio da solo, faceva divertire tutto il gruppo. Adesso si è isolato”.

Patrick Ray Pugliese, invece ha affermato sul cantante “A volte Pago ha gli occhi foderati di prosciutto”. Anche Paola Di Benedetto ha voluto dire la sua “Vedo un Pago più riflessivo del solito che sta per la prima volta valutando anche un’opzione B”. Andrea Montovoli, ha specificato che vede Pacifico, concentrarsi soltanto sulla sua storia d’amore invece di fare il suo percorso.

Cosa succederà stasera durante la puntata del Grande Fratello VIP? Come si comporterà il conduttore Alfonso Signorini su questa travagliata relazione d’amore? Non dimentichiamo che Alfonso ha parlato con Alessandro Graziani a Uomini e Donne per capire cosa ci sia stato tra lui e Serena. Tra poche ore lo scopriremo insieme.