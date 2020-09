Graveyard Kids.Tra shonen manga e fumetto underground

Il 23 settembre arriva in libreria, fumetteria e tutti gli store online l’esordio di Davide Minciaroni, Graveyard Kids, volume a metà tra shonen manga e fumetto underground.

Rob si è appena iscritto presso la nuova scuola Cipollo II:

dove farà la conoscenza di nuovi amici e compagni di studio. Con Chico in particolare stringerà una forte amicizia; entrambi uniti anche dalla passione che hanno in comune per le carte Pokémon e per le sessioni sfrenate di videogames RPG.

Non sa tuttavia che in questo istituto circola il sinistro Bill e la sua temibile gang. Il bullo, di cui si parla così tanto e non in termini lusinghieri, non dà mai pace alle piccole e indifese matricole che sperano di mettere piede nel complesso scolastico. Con la sua banda esercita la legge della giungla urbana; che ogni giorno ne decreta la vita (poca) e la morte (tanta) di chiunque voglia conquistare il loro territorio.

Come reagirà Rob davanti alla presenza di Bill e dei suoi compagni? E perché avrà la pazza idea di sfidarlo, cimentandosi così in una battaglia all’ultimo sangue?

L’esordio di Davide Minciaroni è un omaggio larghissimo ai battle shonen, con una cifra stilistica personalissima, perché sentimentale e virtuosa, che ne eredita temi e tratto di un nuovo grande nome come

Paolo Cattaneo.

«Quello con Graveyard Kids è stato amore a prima vista.» Scrive Giovanni Marinovich, Art-Director di Edizioni BD: «Tutto strilla ‘instant classic’ da subito: i retini nipponici, l’iperdinamicità della storia con sfumature LOL velate e non, il character design diabolicamente gommoso, il fatto che attinga (e aggiunga spunti) all’immaginario comune di un’epoca in cui miti e leggende sono sfrontatamente pop, luccicanti e in your face: come i disegni di Minciaroni, un talento di zucchero filato a serramanico. »

Graveyard Kids, che contiene gli albi autoprodotti Doner Club, viene oggi proposto da Edizioni BD nel classico formato tankobon: una confezione atipica per un volume del progetto BD Next, che ancora una volta vuole sperimentare con generi, linguaggi e voci del nuovo fumetto italiano.

Davide Minciaroni

è nato nel 1994 e vive a Bologna, dove ha frequentato il corso di Fumetto e Illustrazione all’Accademia di Belle Arti. Nel 2015 è tra i fondatori del collettivo Doner Club. Nel 2017 inizia a pubblicare la prima versione autoprodotta di Graveyard Kids, in albetti fotocopiati su carta colorata. Nel 2018 vince, nella categoria Miglior serie dal tratto non realistico, il Premio Micheluzzi del Comicon.

Graveyard Kids fa parte del progetto BD Next, dedicato agli autori esordienti, di cui fanno parte anche Ruggine di Fabiana Mascolo e Francesco Vicentini Orgnani, Due Attese di Maurizio Lacavalla, Il sentiero delle Ossa di Ettore Mazza, La vedova Bianca di Fran De Martino. Prossimamente in libreria anche Sangue nel mare, volume vincitore del Lucca Project Contest 2019, di Elisa Meneghel.

Graveyard Kids di Davide Minciaroni

3 volumi

Formato – 15×21 – bross. con sovracc.

Pagine – 200, b/n

Prezzo – 13,00 €